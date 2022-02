Lo sfogo di Morgan

In queste ore a finire al centro dell’attenzione mediatica è stato Morgan. Ma cosa è accaduto e perché il cantante sta facendo discutere di sé? Andiamo a scoprirlo. Come ben sappiamo solo ieri sera è partito ufficialmente il Festival di Sanremo 2022, e nel corso della prima serata abbiamo assistito alle esibizioni dei primi 12 Big in gara, mentre questa sera a salire sul palco saranno i restanti 13 artisti. Proprio Castoldi così ha deciso di seguire la prima puntata della kermesse musicale, commentando passo dopo passo quello che accadeva. Tuttavia sembrerebbe che all’artista sia piaciuto solo il brano di Achille Lauro, e ha speso forti commenti per i restanti brani. Queste alcune delle dichiarazioni:

“Elegante Achille Lauro. Non assomiglia a Rolls Royce questo pezzo, è veramente bello! Il brano di Noemi lo userei per Lampadino e Caramella”.

Tuttavia poco dopo è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. Pare infatti che Instagram abbia deciso di eliminare alcuni commenti di Morgan, che avrebbero violato le linee guida del social. A quel punto il cantante ha fatto un durissimo sfogo e si è scagliato contro Sanremo 2022, e ha così speso forti parole.

Naturalmente sui social l’accaduto non è passato inosservato, e in molti si sono schierati dalla parte del cantante. Noi di Novella2000.it naturalmente siamo a totale disposizione di Marco Castoldi nel caso in cui l’artista volesse aggiungere delle dichiarazioni o fare chiarezza su quanto accaduto.

Novella 2000 © riproduzione riservata.