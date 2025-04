In una diretta sui social, Morgan ha espresso tutte le proprie perplessità sul successo di Lucio Corsi, senza esclusione di colpi.

Morgan e le critiche a Lucio Corsi

Non è mai stato tenero con i colleghi Morgan, e anche questa volta non ha fatto eccezione. Durante una recente diretta sui social, il musicista ha espresso dure critiche nei confronti di Lucio Corsi, giovane cantautore toscano emerso negli ultimi anni, soprattutto dopo l’ultimo Festival di Sanremo.

Secondo Morgan, però, il suo successo non è destinato a durate nel tempo: “Penso che purtroppo non farà una bella fine. Ora se lo mangiano vivo. Lui sarà circondato dai soliti discografici, adesso è il suo momento e faranno fare a lui le peggiori cose”, ha dichiarato senza mezzi termini.

Il giudizio si è fatto ancora più tagliente quando Morgan ha parlato del futuro discografico di Corsi, affermando che molto probabilmente il suo prossimo disco sarà terribile, “una m***a”, per usare le sue parole.

Alla base del suo sfogo, ci sarebbe la convinzione che il giovane artista non abbia ancora sviluppato una personalità abbastanza forte per resistere alle pressioni dell’industria musicale.

Ha proseguito: “Non credo che Lucio abbia la forza di dire no, io non ci sto. Non mi sembra che sia formato abbastanza per opporsi all’andazzo generale, se fosse così avrebbe fatto scelte diverse”.

Morgan ha poi lanciato un ultimo giudizio piuttosto drastico nei confronti di Lucio Corsi: “È in balia del successo, ha preso una botta in testa e non ha la lucidità per proteggere l’artista che c’è in lui“.

Infine ha accennato ad un eventuale tentativo del cantautore di copiare David Bowie a livello di immagine, tirano in ballo le “spallettine” delle giacche da Corsi sfoggiate. Solo col tempo capiremo come avanzerà la carriera del giovane artista. Nel frattempo è atteso per rappresentare l’Italia sul palco dell’Eurovision.