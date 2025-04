Sui social è diventato virale il video di Elettra Lamborghini multata da un agente di polizia. Il momento registrato nel filmato, riportato sul suo profilo dalla stessa cantante, si è verificato durante la registrazione del nuovo programma di Rai 2.

La multa a Elettra Lamborghini

Tra l’avvio di The Couple e le news sugli ex concorrenti del Grande Fratello, non è sfuggito al web il nuovo video pubblicato su TikTok da Elettra Lamborghini. Nel filmato stava registrando parte del nuovo programma di Rai 2, The Unknown – Fino all’ultimo bivio, che la vedrà alla conduzione insieme a Gianluca Fubelli, noto come Scintilla.

Ma cosa è accaduto nell’episodio documentato sui social? Il van è stato fermato dall’agente di polizia ed è arrivata una multa. “No, collega dai… chiuda un occhio”, ha detto Elettra Lamborghini.

In sottofondo si sente dire, “Facciamo velocemente”. Si pensa sia l’agente che ha fermato il van su cui era a bordo Elettra Lamborghini. Sconvolta la cantante e conduttrice della trasmissione ha supplicato di lasciare perdere: “Collega, abbiamo aspettato tantissimo. Ma veramente ci ha fatto un multone? Veramente 90 euro? Porca tro**”, ha detto.

Così ha letto il verbale e tra l’ironico e lo sconvolto, Elettra Lamborghini ha commentato quanto segue: “Collega… 90 euro e 30 centesimi. Adesso non ci deve fermare più, stiamo registrando un programma televisivo. Non me l’aspettavo”.

Sempre in tono scherzoso ma quasi rassegnato, Elettra Lamborghini ha aggiunto ancora quanto segue: “Collega mannaggia… pazienza”. Qualcuno si è domandato perché chiamasse l’agente di polizia “collega”. Ma qualcuno ha associato al brano interpretato da Elettra nel 2021, “Pistolero“. Da qui il paragone con il poliziotto.

Il video che potete vedere qui sopra ha ricevuto una valanga di like e commenti da parte degli utenti e ci sono commenti tra i più divertenti a quelli che non hanno risparmiato battutine. In poche ore ha raggiunto numerose visualizzazioni ed Elettra Lamborghini ha regalato un momento davvero esilarante al pubblico del web.