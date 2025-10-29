Oggi pomeriggio si è tenuta la nuova registrazione di Amici 25: ecco le anticipazioni di domenica 2 novembre, le news e tutti gli spoiler sulla puntata.

Le anticipazioni di Amici 25 2 novembre

C’era grande attesa per le anticipazioni di questo pomeriggio di Amici 25, gentilmente concesse da SuperGuida TV e Amici News.

Come ogni appuntamento anche oggi abbiamo assistito alle varie sfide, alle gare di canto e di ballo, ad alcuni compiti e scoperto chi indosserà la maglia rossa. Ecco tutti i dettagli…

Amici 25, le sfide di Plasma, Anna e Pierpaolo

Partiamo dalle sfide. Ricordiamo che Penelope non rientra in questa lista perché ha deciso di ritirarsi dalla scuola. Momento mostrato durante il daytime del 28 ottobre. Ma tutti gli altri come sono andati?

Plasma ha vinto la sfida, interpretando il suo inedito, così come il suo sfidante.

È andata bene anche a Pierpaolo, che ha affrontato Riccardo. A giudicare la sfida è stato Garrison.

Anche Anna ha vinto la sfida, che vedremo però nel daytime di Amici 25.

Gara di canto, la classifica

Passiamo subito alla gara di canto di Amici 25 e scopriamo come si sono presentati in classifica gli allievi.

– Gard. Ha cantato Fai rumore. – Michele. – Valentina. A lei è stato detto che deve migliorare nell’interpretazione, per lei un tasto dolente. Maria De Filippi, a sorpresa, ha fatto i complimenti alla ragazza e ai suoi genitori perché molto educata. – Michelle. Lei ha cantato Dieci. Vanessa l’ha trovata molto dolce e lo rivede nelle sue esibizioni. – Riccardo ha cantato Cinque giorni. Gli hanno detto che ha coinvolto il pubblico nel modo giusto. Nicolò ha sottolineato la sua bravura, spiegando che si nota quanto sia portato per questo mestiere. – Opi ha cantato River. Gli è stato detto che ha un bel graffiato, ma deve lavorarci. – Angie. Lei ha interpretato 100 messaggi. Dardust le ha detto che non aveva abbastanza forza. – Flavia. L’allieva ha interpretato Fiamme negli occhi. Per Dardust è stata un po’ piatta, nonostante il suo timbro originale che, però, deve sfruttare meglio.

La classifica di ballo

Ora ci concentriamo, invece, sulla classifica di ballo di Amici 25 e scopriamo com’è andata.

Durante l’esibizione, Alex ha ballato Suavemente insieme ad Alessia. La Celentano l’ha criticato dicendo che ha il piede “come una bistecca congelata”. Maria, scherzando, ha aggiunto che dovrebbe trasformarlo in un filetto. Alessio, che ha ricevuto i complimenti della Togni per la sua bravura e per le espressioni giuste. Tuttavia, la maestra lo ha invitato a non esagerare. Proprio sulle “facce” di Alessio si è aperta una discussione. La maestra però gli ha dato 7,5. Paola, che si è esibita in un passo a due con Michele. La Togni ha detto che sembra entrare e uscire dalla coreografia, invitandola a essere più sicura di sé. Maria Rosaria. Ha ballato con Mattia. La Togni ha ricordato di conoscerla fin da piccola e di averla sempre considerata un talento. Al contempo ha sottolineato come il suo principale difetto resti l’abitudine a inarcare troppo la schiena. Anna. La maestra ha ripetuto le stesse osservazioni fatte a Paola. Pierpaolo, che ha ballato Piangere a 90. La Togni ha notato che tende ad alzare troppo le spalle e a non respirare correttamente durante l’esibizione.

Nessuna novità invece su Emiliano, che potrebbe avere ancora la maglia sospesa.

Gli allievi di Amici 25 in sfida

Terminate le gare di canto e di ballo ad Amici 25 abbiamo appreso chi sono i prossimi allievi ad andare in sfida.

Per il ballo: Maria Rosaria dopo il ballottaggio con Anna. I voti erano 4-4, ma la Celentano ha suggerito alla sua allieva di proporsi per la sfida e lei ha colto il consiglio. In seguito Pierpaolo, arrivato ultimo.

Per il canto invece, Flavia e la new entry, Angie.

Compiti voluti dai prof

Nel corso della registrazione di Amici 25 si è parlato anche di alcuni compiti assegnati dai prof.

Alex ha realizzato la coreografia dimostrata da Alessia e Mattia e ha superato la prova. La maestra Celentano gli ha riservato dei complimenti. Dall’altra parte Emanuel Lo, invece, è parso critico. Secondo lui se il ballerino danza da solo o in coppia non si nota perché troppo concentrato su di sé.

News e spoiler su Amici

Come in tutte le anticipazioni di Amici 25, non mancano news e spoiler emersi nel corso della registrazione e che vi elencheremo qui a seguire:

Durante la puntata è stato trasmesso un filmato dedicato a Riccardo, mostrato mentre si diverte a fare i capelli a tutti i compagni nella casetta.

Rudy Zerbi ha proposto l’eliminazione di Opi, ma Anna Pettinelli si è opposta con decisione, rifiutando la proposta. Zerbi ha quindi annunciato che convocherà quattro giudici esterni per ottenere un parere diverso sul cantante. I giudici esprimeranno la loro opinione, ma la decisione finale resterà comunque alla Pettinelli.

Maria De Filippi si è poi rivolta a Maria Rosaria, chiedendole come si sentisse dopo il commento ricevuto dalla giudice, che le aveva fatto molto male.

È stato comunicato che i cantanti di Amici 25 prenderanno parte alla Showcase di Enel, un’occasione importante per mettersi in mostra e farsi conoscere.

Paola è stata protagonista di un momento imbarazzante quando, rivolgendosi a Gard, gli ha detto che è un po’ “cicciottello”. Dopo la sua esibizione, la ragazza è tornata al posto visibilmente scossa e in lacrime. Plasma si è subito avvicinato per abbracciarla e consolarla, mostrando grande sensibilità. Alla fine della sua performance, Plasma ha anche sorriso e stretto la mano ad Anna Pettinelli, in segno di rispetto.

La registrazione do Amici 25 di mercoledì 29 ottobre è coincisa con il compleanno di Michele. Durante una pausa, il pubblico gli ha dedicato un “Tanti auguri” cantato all’unisono, creando un momento di festa e allegria in studio.

Ospiti Amici 25 29 ottobre

Chi sono gli ospiti che vedremo nella puntata di domenica 29 ottobre di Amici 25? A prendere parte all’appuntamento ci saranno i giudici Dardust, Vanessa Incontrata e Nicolò De Devitiis per il canto; Samanta Togni per il ballo.

In quanto agli ospiti musicali, invece, sono stati due. Dardust ha presentato il nuovo bravo con il corpo di ballo formato da Giulia Stabile, Elena, Isobel, Francesco e Michele. Poi, a seguire Giordana Angi ha cantato il nuovo singolo dal titolo Dammi un bacio.

