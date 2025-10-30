A seguito della scomparsa del fratello Evan, il mondo della TV e di Ballando si è stretto intorno ad Andrea Delogu

Dopo la tragica morte del fratello di Andrea Delogu, avvenuta nella giornata di ieri, il cast di Ballando con le Stelle e diversi volti Rai come Antonella Clerici, Eleonora Daniele e non solo, hanno espresso vicinanza alla conduttrice e collega.

Andrea Delogu, i messaggi di vicinanza del cast di Ballando

L’intero mondo della televisione italiana si è stretto attorno ad Andrea Delogu, colpita da un dolore immenso per la perdita del fratello Evan, scomparso a soli 18 anni in un tragico incidente stradale. Il giovane, in sella alla sua moto, avrebbe perso il controllo del mezzo schiantandosi contro un palo: l’impatto, purtroppo, è stato fatale.

Il padre di Andrea, Walter Delogu, ha condiviso sui social il proprio dolore con parole commoventi, mentre da tanti volti dello spettacolo sono arrivati messaggi di affetto e sostegno per la conduttrice.

Anche la grande famiglia di “Ballando con le Stelle”, dove Andrea Delogu è tra le protagoniste di questa edizione, ha voluto farle sentire la propria vicinanza. Secondo quanto riportato da Fanpage.it, Milly Carlucci esprimerà pubblicamente il suo affetto alla collega nel collegamento con La Vita in Diretta di Alberto Matano.

Sui social si sono moltiplicati i messaggi di solidarietà da parte del cast:

Barbara D’Urso ha scritto su Instagram: “Non ci sono parole, solo tanto dolore. Ti abbraccio fortissimo, Andrea.”

Anche Rossella Erra ha voluto dedicarle un pensiero: “Accanto a te con le preghiere, con il pensiero, con il mio affetto per te. Mia cara Andrea.”

Il tennista Fabio Fognini ha aggiunto: “A volte bisogna spegnere tutto e rimanere in silenzio. Andrea, io e Giada ti siamo vicini.” Parole di conforto anche da Filippo Magnini, che ha espresso la sua solidarietà alla conduttrice per la sua grave perdita.

I volti Rai che hanno espresso cordoglio

Anche i volti noti della Rai hanno voluto far sentire la loro voce. In apertura della puntata di È sempre Mezzogiorno, Antonella Clerici ha detto:

“Apro la puntata mandando un grande abbraccio da parte mia e di tutti noi alla mia amica e collega Andrea Delogu che ha perso suo fratello giovanissimo, a soli 18 anni, per un incidente stradale. È una ragazza speciale, mandiamole tutto il nostro affetto.”

Un messaggio commosso è arrivato anche da Eleonora Daniele, che in diretta a Storie Italiane ha espresso “le condoglianze di tutti noi, con grande vicinanza e affetto”.

Un coro all'unisono di affetto e vicinanza che testimonia quanto Andrea Delogu sia amata e rispettata da tutto il mondo della televisione. Novella2000.it rinnova il suo dispiacere per l'accaduto e si stringe intorno alla famiglia per questa perdita.

