Chi sono i Bnkr44? Componenti e Instagram

Debora Parigi | 6 Febbraio 2024

Chi è

Scopriamo chi sono i Bnkr44, la giovane band toscana, quindi i componenti, i loro nomi, le canzoni che hanno fatto, la carriera e come seguirli sui social.

Chi sono i Bnkr44

Nome del gruppo: Bnkr44

Componenti: Fares, Erin, Caph, JxN, Faster, Piccolo e Ghera

Anno di formazione: 2019

Luogo di formazione: Villanova (frazione tra Empoli e Firenze)

Età dei componenti: informazione non disponibile

Genere musicale: Pop, indie pop, drum ad bass

Profilo Instagram: @bnkr44

I membri dei Bnkr44

Chi sono i Bnkr44, quali sono i membri della band e perché si chiamano così? Vediamo tutte le informaziomi che riguardano il gruppo e i suoi componenti. La band nasce a Villanova, una frazione che si trova tra Empoli e Firenze, nel 2019.

A formare il gruppo sono sette componenti (sei artisti e 1 manager). Fares è la voce, Erin è voce e produzione, Caph è voce e chitarra, Jxn si occupa delle produzioni. E poi abbiamo ancora Faster e Piccolo entrambi voce e Ghera che è il manager. Non abbiamo però informazioni che riguardano la biografia e la vita privata dei sette mebri della band.

Possiamo però dirvi da dove prendono questo nome. Si tratta del luogo in cui si sono praticamente formati e hanno iniziato a suonare. Parliamo del Bnkr (o Bunker), un luogo di ritrovo per molti giovani dell’empolese in cerca di ispirazione artistica e musicale. Tra l’altro è di proprietà di Gherardo, il manager della band.

Dove seguire i Bnkr44: Instagram e Social

Come si possono seguire i Bnkr44 sui social? Vi segnaliamo il loro profilo Instagram che ha un grande seguito..

Per sentire tutti i loro brani, c’è il loro profilo Spotify.

Carriera

I Bnkr44 nascono ufficialmente nel 2019 e iniziano a pubblicare i loro primi brani sulla piattaforma SoundCloud. Ottengono così un contratto con l’etichetta discografica Bomba Dischi con la quale pubblicano il primo album: 44.deluxe. Qui sono raccolte tutte le canzoni pubblicate fino a quel momento.

Nel 2021 pubblicano il secondo album intitolato Farsi male a noi va bene che è uscito in tre blocchi sotto forma di EP. Questo viene poi aggiornato con la riedizione Farsi male a noi va bene 2.0 contenendo nuovi inediti. Nell’album ci sono collaboarazioni con Tredici Pietro e Ariete.

A maggio del 2022 è iniziato il loro primo tour musicale e a giugno dello stesso anno hanno partecipato al Wom Festival a Lucca. A gennaio del 2023 è uscito il loro nuovo singolo dal titolo “Per non sentire la noia”.

Sanremo 2023

Nel 2023 i Bnkr44 sono saliti sul palco dell’Ariston al Festival di Sanremo. La band è stata ospite nella serata cover duettando con Sethu. La canzone scelta era “Charlie fa surf” dei Baustelle.

Sanremo Giovani

Alla fine del 2023 i Bnkr44 sono stati selezionati tra gli artisti in gara a Sanremo Giovani. E sono riuscit ad arrivare nei primi tre posti (insieme a Santi Francesi e Clara) aggiudigandosi la partecipazione tra i Big di Sanremo 2024.

Album e canzoni

I Bnkr44 hanno all’attivo tre album in studio 44.Deluxe del 2020, Farsi male a noi va bene del 2021 e Fuoristrada del 2023.

I loro singoli noti sono: Cosa ci resta, So chi sei, Per non sentire la noia, Guida spericolata ed Effetti speciali. Inoltre hanno collaborato con La Sad per il brano Memoria.

Bnkr44 a Sanremo 2024

Dopo essere arrivati sul podio di Sanremo Giovani 2023, i Bnkr44 si sono aggiudicati un posto tra i big in gara a Sanremo 2024. Per loro è una grande emozione e un onore.

La band porta in gara all’Ariston la canzone Governo Punk che parla di quello che vivono i giovani di periferia.

Per la serata delle cover, invece, i Bnkr44 si esibiscono con Pino D’Angiò portando il brano Ma quale idea.

I Big a Sanremo 2024

Per il Festival di Sanremo 2024 Amadeus ha selezionato 30 big in gara. Andiamo a vedere chi sono i titoli delle loro canzoni:

Alessandra Amoroso – Fino a qui; Alfa – Vai!; Angelina Mango – La noia; Annalisa – Sinceramente; Big Mama – La rabbia non ti basta; Bnkr44 – Governo punk; Clara – Diamanti grezzi; Dargen D’Amico – Onda alta; Diodato – Ti muovi; Emma – Apnea; Fiorella Mannoia – Mariposa; Francesco Renga e Nek – Pazzo di te; Fred De Palma – Il cielo non ci vuole; Gazzelle – Tutto qui.

E poi: Geolier – I p’ me, tu p’ te; Ghali – Casa mia; Il Tre – Fragili; Il Volo – Capolavoro; Irama – Tu no; La Sad – Autodistruttivo; Loredana Bertè – Pazza; Mahmood – Tuta gold; Maninni – Spettacolare; Mr. Rain – Due altalene; Negramaro – Ricominciamo tutto; Ricchi e Poveri – Ma non tutta la vita; Rose Villain – Click Boom!; Sangiovanni – Finiscimi; Santi Francesi – L’amore in bocca e The Kolors – Un ragazzo una ragazza.

Di questi nomi solo uno sarà il vincitore della settantaquattresima edizione del Festival della Canzone Italiana.

Sul palco dell’Ariston nelle cinque serate Amadeus non sarà solo. Con lui, infatti, ci saranno co-conduttori e co-conduttrici: Marco Mengoni, Teresa Mannino, Giorgia, Lorella Cuccarini e Fiorello. Non mancheranno poi anche graditi ospiti.

Il percorso dei Bnkr44 a Sanremo 2024

Parte il 6 febbraio la gara del Festival di Sanremo 2024 e dura fino al 10 febbraio. La band Bnkr44 porta sul palco dell’Ariston la canzone Governo Punk.