Music Farm: quando inizia, conduttore e concorrenti

Vincenzo Chianese | 4 Gennaio 2024

In queste settimane si è fatta sempre più insistente l’indiscrezione circa il ritorno di Music Farm, il celebre reality show musicale che da anni il pubblico richiede a gran voce. Ma vediamo cosa sappiamo sul presunto ritorno del programma, dalla possibile data di inizio, al conduttore ai possibili concorrenti.

Music Farm quando inizia e dove vederlo

Uno dei programmi più celebri e amati della tv italiana è senza dubbio Music Farm. Il reality show musicale infatti è da anni nel cuore del grande pubblico, che da tempo ne chiede a gran voce il ritorno. Adesso, secondo le ultime indiscrezioni, sembrerebbe che il programma sia finalmente pronto a tornare!

In passato, come è noto, la trasmissione andava in onda su Rai 2, e per ben tre edizioni ha appassionato tutto il fedele pubblico della rete pubblica, e non solo. A distanza di anni dall’ultima messa in onda, pare che il reality possa tornare sul piccolo schermo, per la gioia di tutti i fan.

Ma quando inizia Music Farm e dove è possibile vederlo? Attualmente non sappiamo ancora con certezza quando e se il programma farà realmente ritorno. A oggi dunque non è possibile stabilire una possibile data di inizio. Con ogni probabilità però la trasmissione potrebbe tornare in onda in Rai, così come accaduto per le prime tre edizioni.

Conduttore

Ci si chiede naturalmente anche chi potrebbe essere il conduttore di Music Farm.

Come senza dubbio in molti ricorderanno, a presentare la prima edizione del reality show fu Amadeus. A seguire fu Simona Ventura, nei due anni a venire, a prendere in mano le redini della trasmissione.

Ma chi condurrà dunque la nuova edizione di Music Farm? Secondo le indiscrezioni lanciate dal settimanale Oggi, sembrerebbe che a tornare alla conduzione possa essere proprio Simona Ventura.

Music Farm concorrenti

Non essendoci ancora una possibile data di inizio per Music Farm non possiamo ancora stabilire con certezza i presunti concorrenti della nuova edizione.

Di certo a prendere parte al programma potrebbero essere alcuni grandi nomi della musica italiana.

Ma chi ha partecipato in passato a Music Farm e chi ha vinto il reality show? Tra i concorrenti del reality show ci sono stati nomi del calibro di Riccardo Fogli, Fiordaliso, Loredana Bertè, Fausto Leali, Franco Califano, Pago, e molti altri.

A vincere la prima edizione fu proprio Fogli, mentre le successive due furono vinte rispettivamente da Dolcenera e Pago.

Puntate

I fan di Music Farm si chiedono da quante puntate potrebbe essere composta la nuova edizione del reality show musicale.

Attualmente non conosciamo la risposta a questa domanda, ma con ogni probabilità così come accaduto per le edizioni precedenti, potrebbero essere prodotte tra le 8 e le 9 puntate.

Dove vedere Music Farm in streaming

Come annunciato, Music Farm potrebbe tornare in onda su Rai 2, proprio come accaduto in passato.

Ma dove si potrà vedere il reality show in streaming? Qualora la rete pubblica decidesse di riproporre la trasmissione, le puntate potrebbero essere disponibili anche su RaiPlay.