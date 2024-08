Esempio di sport e grande trascinatrice dell’Italvolley femminile, conosciamo un po’ meglio chi è la pallavolista Myriam Sylla. Dall’età alle sue origini, per passare al fidanzato famoso (anche lui sportivo) e dove seguirla su Instagram e social!

Chi è Myriam Sylla

Nome e Cognome: Myriam Fatime Sylla

Data di nascita: 8 gennaio 1995

Luogo di nascita: Palermo

Età: 29 anni

Altezza: 1 metro e 84 centimetri

Peso: 80 kg

Segno zodiacale: Capricorno

Professione: pallavolista

Fidanzato: Myriam è fidanzata con Alessandro Cappelletti

Tatuaggi: Myriam non dovrebbe avere tatuaggi

Profilo Instagram: @miriamsylla

Myriam Sylla età, altezza e peso

Quali origini ha e dov’è nata Myriam Sylla? Quanti anni ha? Partiamo con il dire che la pallavolista è nata a Palermo l’8 gennaio 1995, sotto il segno del Capricorno. La sua età oggi è di 29 anni.

Quanto pesa e qual è l’altezza di Myriam Sylla? La schiacciatrice è alta 1 metro e 84 centimetri circa per un peso di 80 kg.

Per chi si stesse chiedendo delle origini, possiamo dire che Myriam è originaria della Costa d’Avorio per parte dei suoi genitori, mamma Salimata e papà Abdoulaye. Con la sua famiglia si è trasferita poi a Valgreghentino, in provincia di Lecco.

Purtroppo la sua cara mamma è scomparsa, lasciando un vuoto immenso nella vita della giovane atleta.

Vita privata

Nel corso di queste Olimpiadi 2024 molti fan si sono interessati anche alla vita privata dei diversi sportivi. Pensiamo per esempio a chi si domanda se Thomas Ceccon è o meno fidanzato o all’amore tra Rossella Fiamingo e Gregorio Paltrineri. A quanto pare anche la sfera di Myriam Sylla è molto chiacchierata. È fidanzata?

Sappiamo che Myriam ha un fidanzato da diverso tempo. Parliamo del cestista Alessandro Cappelletti, anche lui in Nazionale dal 2011. Lei in un’intervista ha dichiarato che ogni tanto le capita di fare qualche tiro a canestro con il suo ragazzo.

Anche La Gazzetta dello Sport ha parlato di loro. La rosea ha infatti raccontato, come testimoniato anche dai social, che Myriam Sylla è fidanzata con il playmaker della Dinamo Sassari, Alessandro Cappelletti. Non sono sposati oggi, almeno per ora.

Prima delle Olimpiadi di Parigi 2024 sui social hanno accolto un nuovo membro in famiglia: un piccolo cucciolo di cane, che hanno chiamato Kobe. Per chi non lo sapesse, peraltro, Myriam Sylla è molto impegnata anche nel sociale e sono tante le campagne di sensibilizzazione che la vedono protagonista.

Dove seguire Myriam Sylla: Instagram, TikTok e social

La pallavolista Myriam Sylla vi ha incuriosita e intendete seguirla sui social? Potete farlo mediante le sue pagine ufficiali. È presente su tutte le piattaforme da Facebook a Instagram, per passare a TikTok e X (Twitter).

Sui suoi canali la pallavolista racconta molto di sé e delle sue vittorie e partite in campo, ma possiamo anche vedere dei momenti di vita lontani dal rettangolo di gioco, in compagnia del suo fidanzato e delle persone a lei care.

Carriera

E della carriera di Myriam Sylla cosa sappiamo? Dove gioca? A lungo capitano della Nazionale, Sylla fa parte delle Azzurre dal 2011 e ha partecipato a ben tre Olimpiadi. Oggi gioca nella Pro Victoria Monza.

La sua carriera è passata per diversi club prima però, dalle giovanili con il Grenta all’Olginate e L’Amatori Orago. Proprio da qui la carriera di Myriam Sylla ha spiccato il volo al Villa Cortese dove ha esordito in Serie A1 e poi consolidarsi nel Bergamo e a seguire nel Volley Conegliano. In carriera ha praticamente vinto tutto: dal campionato alla Champions per passare alla Coppa e Supercoppa Italiana.

Ovviamente questo l’ha portata anche a farsi notare in Nazionale, tanto da diventare nel corso degli anni una delle migliori schiacciatrici al mondo e contribuito alla vittoria di Mondiali ed Europei nel 2018 e 2021. Ha vinto anche dei trofei individuali per essersi distinta sul campo.

La pallavolista è stata una delle artefici dell’impresa azzurra che ha regalato una medaglia d’oro straordinaria all’Italia durante queste Olimpiadi di Parigi 2024. Un 3-0 nettissimo contro gli USA in finale, in cui Myriam Sylla ha realizzato la bellezza di ben 10 punti, dato coraggio alle sue compagne e mostrato tutto il suo valore.

Infine concludiamo con una curiosità che si pongono in tanti: quanto salta Sylla? Sappiamo che arriva a 1.10.