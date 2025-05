Yuri Orlando è un noto ballerino che è apparso in vari programmi Rai e Mediaset. Vi riveliamo, se non riuscite più a trattenere la curiosità, la sua età, alcune informazioni sulla vita privata e dove poterlo seguire su altri social oltre a Instagram.

Chi è Yuri Orlando?

Yuri Orlando età e biografia

Purtroppo non conosciamo la data di nascita precisa di Yuri Orlando ma sappiamo quanti anni ha. Il ballerino è nato nel 1998 e di conseguenza ha un’età pari a 27 o 28 anni. Non ci sono informazioni su altezza e peso.

Per quanto riguarda i genitori e la famiglia, nel momento in cui stiamo scrivendo, non conosciamo i nomi del padre e della madre. Tuttavia, spesso Yuri condivide foto insieme a loro. Ha un fratello e una sorella più piccoli.

Parlando degli studi, invece, vi riveliamo che ha ottenuto il diploma presso ITT Filippo Brunelleschi. Ma dove vive? Anche se ha origini siciliane oggi, dopo il trasferimento a Roma, abita nel Regno Unito insieme alla fidanzata e alla figlia.

Vita privata

La vita privata di Yuri Orlando rimane abbastanza un mistero e sul web riusciamo a recuperare solamente alcuni stralci di informazione.

Sappiamo che da diverso tempo è fidanzato con Gianina Ramirez ma non siamo sicuri siano marito e moglie.

Nel marzo 2025 hanno una figlia che si chiama Evelyn. Quindi non è single e ha una fidanzata.

Dove seguire Yuri Orlando: Instagram e social

Dove possiamo seguire Yuri Orlando sui social? Se siete curiosi di conoscere meglio il ballerino potete sicuramente accedere alla sua pagina Facebook.

Non manca il profilo Instagram all’interno del quale condivide video sulla sua scuola di danza, ma anche foto in cui mette in mostra il suo fisico e pubblica momenti insieme alla compagna e alla figlia.

Non ha Twitter o TikTok.

Carriera

Da quando era solo un bambino Yuri Orlando ha avuto la passione per la danza e ha gareggiato in competizioni di livello internazionale.

Si è specializzato in danza sportiva e anche folcloristica, così come nel ballo latino americano. Ha partecipato al Blackpool Dance Festival, Singapore Dance Championship, New Tork Dance Festival, Dubai Open e tanti altri.

In televisione lo abbiamo visto nelle due edizioni de Il cantante mascherato come professionista e Tu si que vales come concorrente. Nel 2025 prende parte a Sognano Ballando con le stelle in coppia con Alessandra Tripoli.

Yuri Orlando è proprietario e fondatore di una scuola di danza, 5678 Dance Studio, ad Aberdeen. Questo è tutto ciò che sappiamo sulla sua carriera.

Tu si que vales

Nel 2020 prende parte a Tu si que vales come concorrente e propone un’esibizione di ballo latino.

Ottiene quattro sì per la sua preparazione tecnica e l’emozione che è riuscito a trasmettere. Subito dopo improvvisa un ballo con Belen Rodriguez.

Il cantante mascherato

Nel corso della sua carriera Yuri Orlando ha fatto parte anche del corpo di ballo di un altro programma di Milly Carlucci.

Stiamo parlando della prima e della seconda edizione de Il cantante mascherato.

Yuri Orlando a Sognando Ballando con le stelle

La strada di Yuri Orlando a Sognando Ballando con le stelle prosegue anche nelle quattro puntate che vanno in onda su Rai 1, a partire dal 9 maggio 2025, in prima serata.

Tramite un post su Instagram ha annunciato che farà coppia con Alessandra Tripoli: “Fuoco desideravo e fuoco ho avuto. Non vedo l’ora di farvi vedere ciò che bolle in pentola“.

I concorrenti di Sognando Ballando con le stelle

Tutti i concorrenti di Sognando Ballando con le stelle saranno accompagnati da degli storici ballerini della trasmissione. Queste le coppie:

Yuri Orlando e Alessandra Tripoli, Hugo Nordström e Giada Lini, Mario Cecinati e Veera Kinnunen, Chiquito e Anastasia Kuzmina, Yoyo Flow e Rebecca Gabrielli, Eleonora Riccardi e Luca Favilla, Vanessa Lacedonia e Carlo Aloia, Aly Z e Moreno Porcu, Valentina Fiori e Nikita Perotti, Janiya Mami e Pasquale La Rocca.

Vediamo nel dettaglio il percorso di Yuri…

Il percorso di Yuri a Sognando Ballando con le stelle

Yuri Orlando è pronto per intraprendere questo percorso a Sognando Ballando con le stelle.

Sarà li a ottenere il posto fisso come ballerino professionista nel cast della trasmissione di Milly Carlucci?

