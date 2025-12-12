Da Stefano De Martino al ricordo di Ornella Vanoni, le statuine del presepe di Genny Di Virgilio
Ecco le statuine del presepe realizzate da Genny Di Virgilio
Il Natale 2025 è più speciale che mai grazie alle magnifiche statuine del presepe create dall’artista Genny Di Virgilio.
Ogni anno, la sua arte diventa un punto di riferimento per chi desidera arricchire la propria rappresentazione della Natività con figure non solo tradizionali, ma anche simboliche.
Quest’anno, tra le statuine, spiccano quelli che celebrano le icone del 2025, dando vita a un presepe che racconta il nostro tempo.
Natale 2025: la statuina di Stefano De Martino
Una delle statuine più attese di quest’anno è quella che ritrae Stefano De Martino, conduttore di punta di Rai 1 con il suo programma Affari Tuoi.
La figura è realizzata con una cura incredibile, dai dettagli del pacco blu del gioco televisivo ai tratti di Gennarino, il cane mascotte che accompagna le puntate condotte da De Martino.
Un omaggio che raccoglie l’affetto del pubblico televisivo, che in questo periodo dell’anno lo segue con passione.