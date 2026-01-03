Raccontandosi sui social, Natalia Paragoni rivela di aver subito un aborto all’inizio del 2025. Ecco le dichiarazioni dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Il forte racconto di Natalia Paragoni

Poche settimane fa, con un bellissimo post social, Natalia Paragoni e Andrea Zelletta hanno annunciato di essere in attesa del loro secondo figlio. La coppia, come è noto, ha già una bambina, Ginevra, nata nel luglio del 2023, e adesso si prepara ad allargare la famiglia. In queste ore tuttavia proprio l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha deciso di condividere con i fan un momento doloroso della sua vita. Natalia ha infatti rivelato di aver subito un aborto nel 2025, dopo essere rimasta incinta lo scorso gennaio. Questo il forte racconto della Paragoni, che ha affermato:

“Rimango incinta a fine gennaio. Ero felicissima, era una cosa che volevamo. Quella gravidanza però era partita un po’ male perché avevo delle perdite di sangue. […] Dopo una delle perdite, che era più abbandonate, ho capito che qualcosa non andava”.

A quel punto Natalia Paragoni, dopo essersi recata in ospedale, ha scoperto di aver perso il bambino e ha così aggiunto: “Dall’ecografia risultava che il bambino non dava più segni di vita. È stata un po’ traumatica la cosa. Da quando ho scoperto di averlo perso a quando sono entrata in sala operatoria per il raschiamento sono passati 20 minuti. Ci sono stati frangenti molto veloci che il mio corpo non ha avuto il tempo di realizzare”.

@natyparagoni Vi racconto il mio 2025 metre creo il make-up per questa sera ♬ suono originale – natyparagoni

Dopo quanto accaduto, Natalia ha deciso di chiedere aiuto psicologico per superare il trauma e poco a poco, grazie all’aiuto dei suoi cari e del suo compagno, è riuscita a rialzarsi. Oggi dunque la Paragoni è in attesa del suo secondo figlio e tra pochi mesi sarà nuovamente mamma.

