Il 2026 di Emma Marrone si apre con un traguardo inaspettato: la cantante ha infatti conquistato il primo posto FIMI con L’amore non mi basta, brano rilasciato ben 13 anni fa.

Grande traguardo per Emma Marrone

Sono settimane inaspettatamente ricche di successo, queste, per Emma Marrone. Dopo il fortunato singolo Brutta Storia, l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi ha annunciato due date evento che si terranno negli ippodromi di Roma e Milano la prossima estate. Ma non solo. Pochi giorni fa la cantante ha svelato che, oltre a questi due show unici, ci sarà anche un vero e proprio tour in tutta Italia, che si svolgerà nelle principali location all’aperto del nostro paese.

Mentre i fan attendono con ansia anche l’arrivo del nuovo album, che potrebbe essere rilasciato a breve, in questi giorni qualcosa ha riportato la Marrone al centro dell’attenzione. Grazie a TikTok infatti è tornato virale un vecchio brano dell’artista salentina, pubblicato ben 13 anni fa. Parliamo di L’amore non mi basta, uno del pezzi più iconici della cantante, che ancora oggi sta conquistando il pubblico.

Nelle ultime ore, come se non basasse, per Emma Marrone è arrivato un nuovo riconoscimento, che le permette di aprire il 2026 nel migliore dei modi. Proprio grazie a L’amore non mi basta, l’ex allieva di Amici ha conquistato il primo posto della classifica FIMI e naturalmente sui social non è mancato il suo messaggio di ringraziamento.

Emma intanto si prepara a vivere mesi frenetici e ricchi di emozioni e anche per i fan ci sarà una sorpresa dietro l’altra.

