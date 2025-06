La star dei social Natalie Reynolds organizza un meet per incontrare i suoi fan. Nessuno però si presenta all’evento e lei scoppia in lacrime su TikTok. Ecco cosa è accaduto.

Lacrime per l’influencer americana Natalie Reynolds

In queste ore a finire al centro dell’attenzione è stata Natalie Reynolds. La star dei social, che vanta milioni di follower, in questi giorni ha deciso di organizzare un meet per incontrare i suoi fan, tuttavia c’è stata un’amara sorpresa. Nessuno infatti si è presentato all’evento, che era stato a lungo sponsorizzato, e così l’influencer americana è rimasta completamente da sola in compagna della sicurezza e del suo staff. Ma non è finita qui. Successivamente Natalie si è mostrata su TikTok in lacrime, delusa da quanto accaduto, e ha così dichiarato:

“Nessuno si è presentato al mio meet. Sono così imbarazzata per tutta questa situazione. Mi aspettavo migliaia di fan, invece non è venuto nessuno. Ho aspettato per ore insieme alla sicurezza pensando di dover fare foto con voi. Non capisco cosa ho sbagliato. Mi sono già scusata per quello che ho fatto in passato, quindi non capisco. Voglio pensare che i miei fan fossero impegnati”.

L’accaduto nel mentre sta dividendo i social. Non tutti infatti sanno che il nome di Natalie Reynolds non è sconosciuto ai più. Solo di recente infatti l’influencer è finita al centro di una lunga polemica per via di alcuni comportamenti controversi che le hanno causato anche una sospensione dell’account su TikTok. Natalie infatti avrebbe offerto 20 dollari a una senzatetto per tuffarsi in un lago, nonostante la persona in questione non sapesse nuotare.

LEGGI ANCHE: Il contadino Michele mostra il “peperone caz*one” in diretta su Rai 1 e gela l’inviata (VIDEO)

A quel punto in rete non sono mancate durissime critiche alla Reynolds, che è stata costretta a scusarsi. Adesso, a seguito di quanto accaduto al meet, gli utenti si sono nuovamente divisi e mentre c’è chi sta prendendo le parti dell’influencer, tanti altri stanno continuando a condannarla.