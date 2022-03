1 Nathaly e Katia contro Lulù e Jessica Selassié

Uscite dalla Casa del Grande Fratello Vip a poche settimane dalla finale, Nathaly Caldonazzo e Katia Ricciarelli (in un modo o nell’altro) sono state protagoniste di questa edizione del reality show e hanno spesso diviso il pubblico. Ora che l’esperienza si è conclusa e guardano dall’esterno il programma a cui hanno preso parte, hanno avuto modo di rilasciare un’intervista al settimanale Chi.

Qui Nathaly Caldonazzo e Katia Ricciarelli, come riportato da Isa & Chia (che ne ha raccolto l’intervista) non si sono risparmiate dando contro Lulù e Jessica Selassié. Ecco il pensiero della cantante lirica: “Mi sembrano preoccupate solo della loro immagine: il trucco, il parrucco, il vestito, le extension, che trovavi in ogni angolo della casa. Troppa esteriorità e poca interiorità”.

A ruota, a seguire il discorso di Katia Ricciarelli, è stata Nathaly Caldonazzo che, sulle due ha approfondito lanciando qualche stoccata al veleno:

“La cosa bella di Lulù è Manuel, per il resto è una bambina capricciosa, mai cresciuta, a volte velenosa. Non la vorrei come esempio per mia figlia. Ha cercato di boicottare la mia amicizia con Antonio perché voleva essere sempre al centro della scena. Jessica mi piaceva, mi faceva tenerezza, poi si è rivelata cattiva nelle nomination e ha questa ossessione per Barù che è sospetta. Secondo me vuole prendere i voti di tutte le Bridget Jones d’Italia”.

Insomma Katia Ricciarelli e Nathaly Caldonazzo senza troppi peli sulla lingua si sono scagliate contro le sorelle Selassié. Ma non è tutto, perché le due hanno confessato anche ci sono i vipponi ad averle deluse maggiormente…