Dopo i continui battibecchi arriva il chiarimento tra Nathaly e Valeria, pace fatta?

1 Pace tra Nathaly Caldonazzo e Valeria Marini?

All’interno della casa del Grande Fratello Vip la situazione ultimamente è abbastanza tesa. Con l’ingresso di Nathaly Caldonazzo gli animi si sono molto accesi e la casa si è praticamente divisa tra due fazioni. C’è chi sta dalla parte di Nathaly e chi da quella di Katia Ricciarelli. E questa situazione ha fatto dividere (solo nella scelta degli schieramenti perché la loro amicizia resta) anche Valeria Marini e Giacomo Urtis che sono un concorrente solo.

Ovviamente non c’è tutto questo odio come sembra, anche perché la maggior parte dei vipponi non vorrebbe una divisione. Ed infatti sono in pochi quelli che non si parlano tra loro. E tra coloro che avevano molto litigato c’erano proprio Nathaly e Valeria. Le due prime donne, ormai famosissime nel mondo dello spettacolo da anni e anni, sin dal primo giorno hanno avuto uno scontro. E tutto questo ha portato proprio a non trovare un feeling e nemmeno un chiarimento.

Anche nella puntata di ieri, venerdì 14 gennaio, del GF in diretta la Caldonazzo e la Marini si sono nuovamente confrontate su richiesta di Alfonso Signorini. E il tutto è sfociato nell’ennesimo litigio. Insomma, è sembrato proprio che non ci fosse speranza per neanche un vivere civile.

Ma stanotte, proprio dopo la fine della puntata del reality, c’è stato un avvicinamento. Possiamo chiamarlo una sorta di chiarimento, un trattato di pace. E così Nathaly Caldonazzo e Valeria Marini si sono parlate e in certo senso riavvicinate, spinte anche da Lulù che ha mediato l’incontro.

Ecco tutto quello che è successo…