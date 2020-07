Naya Rivera morta per salvare suo figlio di 4 anni: il cast di Glee arriva sul Lago Piru

1 Dopo il ritrovamento del corpo, viene confermato che Naya Rivera è morta per salvare suo figlio di 4 anni. Nel mentre il cast di Glee si riunisce sulle coste del Lago Piru

Solo qualche ora fa il mondo è stato sconvolto dalla morte di Naya Rivera. Come ormai è ben noto l’ex protagonista di Glee la scorsa settimana è scomparsa durante una gita al Lago Piru con suo figlio di soli 4 anni. Il bambino è stato infatti ritrovato da solo sull’imbarcazione al largo senza sua madre. A quel punto il piccolo ha raccontato che la Rivera, dopo essersi tuffata, non è mai più tornata a galla. Sono così iniziate delle frenetiche e disperate ricerche, che si sono concluse poche ore fa, quando il corpo senza vita di Naya è stato ritrovato.

Poco dopo lo sceriffo di Ventura, William Ayub, nel corso di una conferenza stampa ha svelato tutto quello che è accaduto. I sommozzatori hanno trovato Naya Rivera sulla superficie lago, nella parte Nord, proprio dove era stata individuata la barca. Basandosi sugli abiti indossati, sulla fisionomia e sul luogo, lo sceriffo ha così confermato l’identità dell’attrice di Glee. Pare anche che non ci siano segni di colluttazione o qualcosa che faccia pensare a un suicidio, e sarà solo l’autopsia a stabilire le cause del decesso di Naya. Ciò che sembrerebbe essere certo però è che la Rivera è morta per salvare suo figlio di 4 anni. Queste le dichiarazioni dello sceriffo di Ventura, riportate da BitchyF:

“Ci sono molte correnti, soprattutto nel pomeriggio e stando al racconto del figlio era circa mezzogiorno quando sono andati a nuotare. Sempre parlando con Josey sappiamo che hanno nuotato per un po’ quel giorno, poi è successo qualcosa. La barca pare stesse andando alla deriva, Naya ha raccolto abbastanza energia per riportare suo figlio sulla barca ma non abbastanza per salvarsi”.

