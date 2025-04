Si è appena conclusa la terza puntata di Ne vedremo delle belle, durante la quale non sono mancate le emozioni e i colpi di scena. Ma chi ha vinto stasera il talent show? Andiamo a scoprire la classifica.

Chi ha vinto stasera Ne vedremo delle belle

Stasera su Rai 1 è andata in onda la terza puntata di Ne vedremo delle belle, il nuovo programma condotto da Carlo Conti. Anche questa settimana le 10 showgirl non si sono risparmiate e nel corso della diretta ci hanno regalato un’emozione dietro l’altra. Non sono mancate naturalmente anche tantissime risate e ormai ci si avvia verso la finale. Mancano infatti due settimane all’ultima puntata e a breve dunque scopriremo chi trionferà in questa prima edizione.

Ma cosa è accaduto invece stasera e chi ha vinto la terza puntata di Ne vedremo delle belle? Andiamo a scoprire la classifica definitiva, svelata poco fa da Carlo Conti. Ecco come si sono posizionate le 10 showgirl:

10 Veronica Maya con 6 punti

09 Matilde Brandi con 8 punti

08 Laura Freddi con 9 punti

07 Valeria Marini con 10 punti

06 Carmen Russo con 12 punti

05 Pamela Prati con 14 punti

04 Lorenza Mario con 16 punti

03 Adriana Volpe con 17 punti

02 Patria Pellegrino con 18 punti

01 Angela Melillo con 20 punti

A vincere la terza puntata di Ne vedremo delle belle è dunque Angela Melillo. Come se non bastasse Conti ha anche mostrato la classifica generale, generata dai voti di tutte le puntate. A essere in testa è ancora una volta Pamela Prati, che è ormai sempre più vicina alla vittoria del talent show.