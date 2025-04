Ospite della terza puntata di Ne vedremo delle belle è stata Serena Brancale, che si è esibita con la sua Anema e Core. Poco dopo a proporre una cover del brano è stata Pamela Prati.

L’esibizione di Pamela Prati

Stasera su Rai 1 sta andando in onda la terza puntata di Ne vedremo delle belle, il nuovo programma di Carlo Conti. Tra le protagoniste della prima edizione del talent show in onda su Rai 1 c’è anche Pamela Prati, che poco fa è stata protagonista di un’esibizione che è già diventata virale sui social. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è accaduto.

Ad arrivare ospite in studio è stata Serena Brancale che ha così presentato la hit Anema e Core, in gara all’ultimo Festival di Sanremo. In queste settimane la canzone ha scalato le classifiche e sta facendo ancora cantare e ballare tutto il pubblico.

Poco dopo a eseguire una cover di Anema e Core è stata anche la stessa Pamela Prati, che si è sfidata con Laura Freddi. La performance della showgirl naturalmente sta già facendo discutere il web ed è diventata virale sui social.

Pamela ha così convinto la giuria e la stessa Serena Brancale e ha portato a casa il punto.