Il nuovo programma di Rai 1 Ne vedremo delle belle prende forma! Quando inizia il format condotto da Carlo Conti? Chi sono i concorrenti in gara e da chi è formata la giuria? Ecco tutte le indicazioni sulla trasmissione televisiva.

Quando inizia Ne vedremo delle belle

In origine avrebbe dovuto prendere il nome di “Come prima più di prima” (fonte Davide Maggio), ma TVBlog ha fatto sapere che ci sono dei cambiamenti.

Secondo quanto si apprende infatti il programma in arrivo condotto da Carlo Conti si chiamerà Ne vedremo delle belle. Ma quando inizia? Stando alle indiscrezioni la data fissata è prevista per il sabato sera di Rai 1, dalla fine di marzo (22 o 29 per la precisione).

Ciò potrebbe significare quindi una sfida con Mediaset, dato che in quel periodo Carlo Conti (se così fosse) dovrà vedersela con il Serale di Amici condotto dalla collega e amica, Maria De Filippi.

Come funziona Ne vedremo delle belle

Come ogni programma nuovo che si rispetti anche per Ne vedremo delle belle ci si domanda come funziona e in cosa consiste. TV Blog ha spiegato che si tratterebbe di uno spettacolo che vede in scena alcune delle showgirl italiane più note.

L’obiettivo pare sia quello di farle gareggiare tra canto, recitazione e danza. Quindi un modo per mettere in mostra le loro capacità a 360° come già fatto in passato.

Chi sono i concorrenti di Ne vedremo delle belle

Ora che conosciamo i primi dettagli, sorge spontanea la domanda: i concorrenti di Ne vedremo delle belle chi sono? Ovviamente si tratta di un cast tutto al femminile, formato da showgirl di professione, che ben conoscono la nostra televisione.

Tra i nomi che dovrebbero esserci in pista e che circolano, come si apprende, dovrebbero esserci infatti: Adriana Volpe, Alba Parietti, Angela Melillo, Carmen Di Pietro, Carmen Russo, Laura Freddi, Matilde Brandi, Miriana Trevisan, Pamela Prati e Valeria Marini.

Il conduttore

A chi è affidata la conduzione di Ne vedremo delle belle? Il conduttore del programma è Carlo Conti, pronto a immergersi in una nuova avventura dopo il successo di Tale e Quale Show e del Festival di Sanremo 2025.

La giuria di Ne vedremo delle belle

E la giuria di Ne vedremo delle belle da chi è formata? Stando alle indiscrezioni raccolte dal sito citato, sembrerebbe che in pole due dei tre giudici dovrebbero essere Mara Venier e Christian De Sica. Ma è ancora tutto da decidere.

Dove vederlo in TV e streaming

Il nuovo programma di Carlo Conti dovrebbe prendere quindi la fascia serale della rete. Ma dove vederlo in TV e streaming Ne vedremo delle belle? La trasmissione sarà trasmessa su Rai 1 e sarà chiaramente disponibile anche sulla piattaforma di Rai Play.