Nicki Minaj spintona un fan che le chiede una foto, il video diventa virale

Nicki Minaj al centro della polemica

Nelle ultime ore a finire al centro della polemica è stata Nicki Minaj. Tutto è iniziato quando una fan ha postato sui suoi social un video in cui la si vede avvicinarsi alla nota rapper per riuscire ad avere una foto con lei. Tuttavia quando la cantante si è accorta del gesto, ha letteralmente spintonato la ragazza, che è rimasta sorpresa dalla reazione della sua artista. Il web a quel punto si è diviso, e in molti hanno duramente criticato la Minaj per il suo atteggiamento. Ciò nonostante però sembrerebbe che la ragazza in questione non sia affatto rimasta turbata da quanto accaduto. Successivamente infatti la fan nel condividere il video su TikTok ha fatto intendere di essere rimasta contenta solo dal fatto che Nicki l’abbia toccata! Queste le sue parole e il filmato che nel mentre è diventato virale sui social:

“Sono così felice che Nicki mi abbia toccata, tanto amore”.

A fan shares video getting pushed by Nicki Minaj on TikTok. pic.twitter.com/yFZJTDRMAM — Pop Crave (@PopCrave) July 11, 2022

Nicki Minaj tuttavia non è la sola che in questi giorni sta facendo discutere per via del rapporto con i fan. Come sappiamo infatti solo di recente a finire al centro di una simile polemica è stata Alessandra Amoroso, che ha negato un autografo a una fan che la stava attendendo da ore. La cantante, che tra poche ore salirà per la prima volta sul palco di San Siro, ha spiegato di non avere il tempo per accontentare le richieste di tutti i presenti e per questo motivo ha deciso di non firmare nessun autografo e di non scattare nessun selfie.

Poche ore fa invece sempre per lo stesso motivo a far discutere è stata anche Anne Hathaway, che era a Roma per alcuni eventi. Quando però l’attrice si è trovata alla presenza di un gruppo di fan, ha dichiarato (parlando anche in italiano) di non avere il tempo di fermarsi con tutti i presenti, e che per questo motivo non avrebbe fatto né autografi né foto.

