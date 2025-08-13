L’imprenditore napoletano e titolare del White Chill Out di Pozzuoli, Nicola Scamardella ha ricevuto il Leone d’Oro al Merito a Venezia. Il ristorante è un’eccellenza enogastronomica che unisce tradizione, qualità e legame con il territorio dei Campi Flegrei. Il premio celebra una visione imprenditoriale radicata nell’amore per la propria terra e proiettata verso il futuro.

Grande emozione per Nicola Scamardella

Emozione e orgoglio per Nicola Scamardella, imprenditore napoletano e titolare del ristorante White Chill Out Lungomare di Pozzuoli (Napoli), insignito del Leone d’Oro al Merito al Gran Premio Internazionale di Venezia, prestigioso riconoscimento fondato nel 1947.

Scamardella è la terza generazione di una famiglia profondamente legata ai Campi Flegrei, un territorio ricco di storia, suggestioni e tradizioni enogastronomiche. Con visione e passione ha saputo trasformare una solida eredità in un’esperienza contemporanea, mantenendo un fortissimo legame con la sua terra.

White Chill Out Lungomare non è solo un locale, ma una finestra aperta sul Mediterraneo, dove la cucina di mare si intreccia con i racconti della terra vulcanica, i profumi del tufo e i colori cangianti della costa flegrea. Dalle materie prime alla selezione dei vini, nulla è lasciato al caso: ogni piatto racconta un pezzo di storia, con creatività, eleganza e rispetto per le radici.

Il ristorante, affacciato sul lungomare puteolano, è simbolo di eccellenza e cultura del gusto, con pesce fresco scelto ogni giorno dai migliori pescatori locali. È diventato punto di riferimento per calciatori e personaggi dello spettacolo, che qui trovano un’atmosfera raffinata e una cucina autentica, apprezzata per qualità e identità.

«Questo premio è della mia famiglia, della mia squadra e della mia terra. I Campi Flegrei sono una condizione dell’anima. Ogni piatto è un atto d’amore per la mia casa», ha dichiarato Scamardella.

Un riconoscimento che celebra un progetto capace di fare impresa partendo dal cuore e dalle radici, guardando con speranza e innovazione al futuro.