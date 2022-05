Nicolas Vaporidis vs i Clemente e Laura

Tensioni alle stelle stasera a L’Isola dei Famosi 16. Nel corso della diretta infatti c’è stato uno scontro infuocato tra Nicolas Vaporidis, Clemente Russo e Laura Maddaloni. Durante un fuori onda infatti tra i tre c’è stato un diverbio, e quando Ilary Blasi ha chiesto il collegamento con Alvin ha sorpreso i naufraghi mentre discutevano. A quel punto Nicolas ha accusato Clemente di averlo minacciato poco prima, affermando:

“Mi ha detto che mi avrebbe fatto un cu*o così”.

Prontamente però Clemente Russo ha fatto chiarezza sulle sue parole, e ha spiegato di voler intendere tutt’altro. Lo sportivo infatti attendeva il ritorno in Palapa per poter avere un confronto verbale con l’attore. Come se non bastasse poco dopo a intervenire è stata anche Laura Maddaloni, che ha dapprima minacciato di lasciare il programma, e in seguito ha a sua volta accusato Nicolas Vaporidis di averle messo le mani addosso (QUI per il video).

L’attore naturalmente ha subito replicato alle gravissime parole di Laura, smentendo il tutto. La Maddaloni ha così chiesto l’intervento di un legale. Tra i tre tuttavia non c’è stato un chiarimento, e anche in Palapa la discussione è andata avanti per diversi minuti. Alvin intanto, così come Ilary, ha invitato i naufraghi alla calma, chiedendo di abbassare i toni. Che nelle prossime ore tra Nicolas, Clemente e Laura arrivi un ulteriore confronto? Non resta che attendere per scoprirlo.

