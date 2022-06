1 Le prime parole di Nicolas Vaporidis

Un’intensa avventura durata la bellezza di 99 giorni totali, conclusa con una vittoria, tanti bei momenti e amicizie speciali da conservare nel cuore. Così Nicolas Vaporidis ha voluto raccontare in poche parole il bellissimo percorso fatto a L’Isola dei Famosi. Un’esperienza incredibile, la più intensa della sua vita, come da lui stesso spiegato nel post Instagram pubblicato nelle scorse ore.

L’attore ha vinto il programma con un margine importante rispetto al suo ‘avversario’ Luca Daffrè, totalizzando al televoto l’87% di voti. Mica poco! Un vincitore probabilmente già annunciato, dato che in tantissimi erano certi della sua vittoria e facevano il tifo per lui. Così come diversi suoi compagni di Isola, a partire dai fratelli Guendalina ed Edoardo Tavassi.

Ma torniamo alla notizia. Attraverso alcune delle immagini più belle, Nicolas Vaporidis ha ripercorso in un video tutto ciò che è stato questo lungo e straordinario viaggio. Ma leggiamo le sue parole postate sul suo profilo ufficiale:

“L’esperienza più intensa della mia vita. Sono ancora confuso e ubriaco di emozioni e ci metterò un po’ per capire quanto tutto questo ha cambiato la mia vita”, ha confessato Nicolas Vaporidis, che ha poi concluso il messaggio: “Per ora ho voglia solo di ringraziare tutti per tutto quello che è stato. Grazie Isola dei Famosi. Grazie a tutti voi”.

Post quello di Nicolas Vaporidis che va ad aggiungersi al primissimo dedicato al cibo. L’attore infatti ha pubblicato uno scatto in cui aveva appena addentato una gustosa ciambella al cioccolato, che tanto gli è mancata durante i giorni di permanenza a L’Isola dei Famosi.

Probabile dunque che nei prossimi giorni Nicolas Vaporidis torni sui social per scrivere qualcosa in più a riguardo o rilascerà delle dichiarazioni in merito al percorso fatto. Intanto l’ultimo suo gesto, di comune accordo con alcuni altri ex naufraghi ha commosso il web. Di cosa si tratta? Scopriamolo insieme…