Andrea Sanna | 8 Gennaio 2023

GF Vip 7

GF Vip: Riccardo Fogli torna sulla squalifica

Puntata intensa questo pomeriggio a Verissimo. Nel programma condotto da Silvia Toffanin è arrivato Riccardo Fogli, reduce dalla brevissima esperienza al Grande Fratello Vip. Ebbene sì, perché il percorso del cantante ha avuto vita breve: meno di 24 ore di permanenza. Il tutto a causa di una bestemmia che l’artista avrebbe pronunciato, come emesso dal comunicato della trasmissione.

Per la prima volta dal fatto Riccardo Fogli è tornato in TV per parlare di quanto successo e della sua straordinaria carriera. A proposito del Grande Fratello Vip ha detto come ha vissuto quanto accaduto a causa della sua espulsione:

“Ho sofferto molto ma non devo piangere. Perché? L’idea che si possa pensare… Io sono cresciuto in chiesa, come chierichetto. Io sono un uomo di chiesa. Non ho mai bestemmiato nella mia vita e non sopporto chi lo fa. Mi ero preparato due mesi per partecipare al GF, invitato da Signorini e ora esce fuori questa cosa?”, ha esordito Riccardo Fogli.

“Sono stato male perché un’offesa così grave non puoi prenderla con leggerezza. Non puoi permetterlo a nessuno. Io ho firmato, se il GF ha sentito che io abbia detto una cosa del genere mi fermo, ma non l’ho detta. Serve il Grande Fratello Var”, ha spiegato Riccardo Fogli.

Successivamente ha raccontato il suo ingresso nella Casa del GF Vip. Ha detto di essere andato a dormire alle 6 del mattino con il suo compagno di stanza Alberto De Pisis: “Charlie mi ha fatto quella battuta durante la colazione, dicendomi che fanno tanti scherzi, poi mi ha detto quella cosa sulle uova e io ho risposto che non avrei potuto mangiare tutte quelle menzionate con ‘oh madonna’. Invece è stato frainteso tutto! Meglio essere un presunto cornuto che un presunto bestemmiatore, perché di mia moglie mi fido”.

Qui per la clip completa con le sue dichiarazioni. Questa dunque la versione di Riccardo Fogli riguardo l’accaduto al Grande Fratello Vip.