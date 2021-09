I capelli di Nicole Richie vanno a fuoco

Poche ore fa Nicole Richie ha festeggiato quarant’anni e per l’occasione le persone a lei vicine l’hanno voluta celebrare facendo una piccola festa. Arrivato il momento della torta le cose, però, hanno subito una piega molto particolare. Come possiamo vedere anche nel video postato da lei stessa su Instagram, che potete raggiungere cliccando QUI, l’attrice sta spegnendo le candeline sulla torta di compleanno. Presa dalla foga e dagli incitamenti di chi sta intorno, però, non si accorge di essere troppo vicina e quando si allontana due ciocche di capelli hanno preso fuoco.

Per fortuna non è successo nulla di grave e le fiamme sono state spente subito. La festeggiata, infatti, ha postato il filmato e ha scritto nella descrizione “Well… So far 40 is fire“. Tutto si è risolto per il meglio e nei commenti possiamo vedere anche quello della sorella Sofia: “Oh my fu****g God! That’s hot“. Ma qual è la storia di questa donna? Nicole Richie nasce nel 1981 da Peter Michael Escovedo e Karen Moss. La coppia, però, non potendo sostenere economicamente la figlia la danno in affido a Lionel Richie e Brenda Harvey quando aveva 3 anni.

Quest’ultimi, quindi, a partire dai 9 anni la adottano legalmente. Poco dopo, però, Lionel divorzia dalla moglie e inizia a frequentare un’altra donna dalla quale ha avuto altri due figli. Myles, nato nel 1994 e Sofia, nata nel 1998. Ad ogni modo, Nicole durante gli anni accademici incontra Paris Hilton, Kourtney Kardashian e Luke Walton. Nel 2003, quindi, lei e Paris diventano conduttrici del reality A Simple Life. In seguito, poi, prende parte a diverse serie TV, come per esempio, Six Feet Under, 8 semplici regole e Chuck. Il ruolo di maggior rilievo, però, lo ha avuto in Great News.

Per quanto riguarda la vita privata, Nicole Richie ha avuto due figli, Winter Kate e Sparrow James con Joel Madden, frontman dei Good Charlotte. Continuate a seguirci per tante altre news.

