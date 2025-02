Avete fatto caso al fatto che Nicolò Filippucci ha cambiato taglio di capelli? I più attenti lo hanno notato nella puntata di oggi di Amici 24. Ecco la foto.

Nicolò Filippucci cambia taglio di capelli

Nicolò Filippucci di Amici 24 ha conquistato fin da subito il pubblico del talent grazie al suo evidente talento nel canto. Le sue doti, infatti, lo hanno fatto apprezzare da grandi e piccini, e per tale ragione si è conquistato un posto al Serale.

Anna Pettinelli gli aveva consegnato la maglia ma in un secondo momento l’aveva restituita perché era stato inserito un meccanismo dal quale lui era stato escluso. Non ritenendolo corretto da parte sua verso gli altri allievi, quindi, ha dovuto riguadagnarsela e così è stato. Dopo aver convinto tutti e tre i professori ha potuto stringere tra le mani di nuovo la maglia d’oro.

Quest’oggi non dovrebbe esibirsi nella gara delle cover ma è stato comunque inquadrato di sfuggita e i fan hanno subito notato qualcosa di nuovo. Nicolò Filippucci ha cambiato look e ha celto di tagliare un po’ i suoi capelli e modificare la pettinatura. Continua però a mantenere il suo caratteristico riccio, che ha fatto andare in visibilio il pubblico.

Il nuovo taglio di capelli di Nicolò

Voi avevate notato questo piccolo dettaglio? Adesso non ci resta che attendere la sua prossima performance, che sicuramente arriverà molto prima dell’inizio del Serale.