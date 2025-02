Vi ricordate l’ex allievo di Amici, Cricca? Oggi il cantante è tornato a fare musica e ha completamente cambiato look facendosi… biondo!

Il nuovo look di Cricca

Ad Amici è stato uno dei grandi protagonisti della ventiduesima edizione. Vi ricordate di Giovanni Cricca? Dopo essere stato eliminato, il cantante era tornato nuovamente in gioco, ma non è comunque riuscito ad arrivare alla vittoria finale. Terminato il programma e il successo iniziale, l’artista (che aveva trovato l’amore in Isobel per un breve periodo) ha vissuto un momento particolare che l’ha portato ad allontanarsi dalla musica.

Cricca infatti per un po’ aveva deciso di mettere in standby la sua più grande passione per il canto e dedicarsi ad altro, concentrandosi su sé stesso. Poi il ritorno da quel viaggio in Africa che gli ha fatto capire tante cose e l’ha riavvicinato al suo amore per la musica.

Ora la grande notizia: il 28 febbraio Cricca esce con il suo nuovo singolo “Chiudi quella porta”, che si può già pre-salvare sulle piattaforme musicali disponibili. Per l’occasione il cantante ha deciso però di sorprendere tutti. La novità infatti non è soltanto l’uscita del suo brano, ma anche il nuovo look! Se eravate abituati a vedere Giovanni con i capelli lunghi e la folta chioma castana… dimenticatelo totalmente. L’ex allievo di amici infatti ha tagliato i capelli cortissimi e li ha tinti…di biondo!

“I capelli non sono l’unica novità… CHIUDI QUELLA PORTA arriva il 28! Pre-salva ora. Link in bio”, si legge sul suo account.

Nessuno probabilmente si sarebbe aspettato questa trovata da parte di Cricca, che già nel recente passato aveva tagliato i suoi lunghi capelli per lasciare spazio. a un taglio più sbarazzino. Ora però la svolta, dato che ha cambiato totalmente il suo look!