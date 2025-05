Nicolò Filippucci archivia Amici e parte per il suo primo tour in tutta Italia: ecco dove incontrarlo e le date

A distanza di pochi giorni dall’uscita del suo primo EP, Nicolò Filippucci annuncia le date del suo primo tour instore. Ecco il calendario completo della tournée.

Parte il tour instore di Nicolò Filippucci

Amici 24 è ormai terminato e gli ex allievi sono tornati alle loro vite di sempre. Adesso i cantanti e i ballerini daranno ufficialmente il vie alle rispettive carriere e di certo ne vedremo di belle. In queste ore intanto a tornare al centro dell’attenzione mediatica è stato anche Nicolò Filippucci. Il giovane artista infatti, che in questi giorni ha ricevuto il sostegno e l’affetto di tutti i fan della trasmissione, sta per lanciare il suo primo EP, Un’ora di follia. Il disco, che conterrà anche i singoli che abbiamo già ascoltato in questi mesi, verrà rilasciato il prossimo 23 maggio e già in molti attendono con ansia l’arrivo di questo progetto. Ma le sorprese per tutti i fan non sono finite qui.

Oggi infatti, con un post sui social, Nicolò ha annunciato la partenza del suo primo tour instore, che nelle prossime settimane lo porterà a girare le principali città italiane. Questo il calendario con tutte le date della tournée, durante le quali il cantante incontrerà finalmente il pubblico che non ha mai smesso di supportarlo:

Nel mentre in questi giorni Nicolò Filippucci è tornato sui social e con un lungo post ha commentato l’esperienza ad Amici 24. Queste le dichiarazioni del cantante, che non sono passate inosservate:

“Sono stati otto mesi stupendi, otto mesi che non avrei mai pensato di vivere. È stato un viaggio che mi ha fatto crescere tanto come artista ma soprattutto come persona. Grazie a tutte le persone che hanno lavorato e lavorano a questo programma. Sono veramente tantissime e voglio ringraziare ognuna di loro, per tutto l’impegno e la passione che hanno avuto nei miei confronti e nei confronti di questo lavoro. Un immenso ringraziamento a Maria per avermi dato la possibilità di fare quello che amo”.