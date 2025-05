A distanza di poche ore dalla finale di Amici 24, arriva il ringraziamento di Pier Silvio Berlusconi per Maria De Filippi. Ecco le dichiarazioni dell’AD Mediaset.

Le parole di Berlusconi dopo la finale di Amici 24

Sono trascorse solo poche ore dalla finale di Amici 24 ma in rete si sta ancora parlando del talent show di Maria De Filippi. Come abbiamo visto, quest’anno a vincere il programma è stato Daniele, mentre TrigNO ha trionfato nella categorica canto. La scuola dunque per quest’anno chiude le sue porte, tuttavia la grande macchina della trasmissione è già in movimento per la prossima edizione. Attualmente infatti sono già iniziati i casting, che andranno avanti per tutta l’estate, e nelle prossime settimane la produzione si metterà alla ricerca della nuova classe.

In attesa di scoprire cosa accadrà a settembre, nelle ultime ore a intervenire è stato Pier Silvio Berlusconi. Con una nota ufficiale, l’amministratore delegato Mediaset ha voluto ringraziare sentitamente Maria De Filippi e tutta la squadra di Amici 24 per l’impeccabile lavoro svolto in questi mesi. Queste le dichiarazioni di Berlusconi, che stanno già facendo il giro del web:

“Grazie Maria, tu e tutta la tua squadra avete dimostrato ancora una volta che la televisione può emozionare, ispirare e lasciare il segno. La scuola di Amici è un luogo speciale dove i giovani talenti imparano a cadere e rialzarsi, a costruire la propria strada con passione e determinazione. Cara Maria, il tuo lavoro è prezioso non solo per la televisione, non solo perché intrattiene un grande pubblico, ma perché trasmette a tutti i giovani valori positivi che insegnano a crescere”.

Grande successo dunque per Amici 24, che ancora una volta ha conquistato tutto il pubblico. Il talent show si è infatti confermato essere uno dei contenuti più seguiti di Canale 5 e di certo le aspettative non sono state deluse.