Che cosa è successo di nuovo tra Alessandra Celentano e Deborah Lettieri nel corso della quarta puntata del Serale di Amici 24? Ecco il litigio dopo il guanto di sfida tra Chiara e Francesca.

Alessandra Celentano contro Deborah

La terza manche della puntata di oggi di Amici 24 ha visto un altro guanto di sfida tra due concorrenti. Questa volta è toccato a Chiara e Francesca dimostrare la propria abilità in una prova tecnica. Nel corso della settimana, infatti, Alessandra Celentano ha inviato una lettera a Francesca:

“Ti trovo peggiorata sotto tutti i punti di vista. Non potrai mai essere una ballerina classica. Ti manca tutto ma hai sottovalutato l’importanza della tecnica, lì sei molto carente. […] Il mondo è pieno di danzatrici mediocri come te”.

LEGGI ANCHE: “Levati ca**” incidente per la Brandi che finisce addosso a un ballerino nel musical (VIDEO)

Alessandra Celentano ha scelto un guanto di sfida basato sullo stile neoclassico ed entrambe le allieve hanno dovuto fare del loro meglio. Nel corso della puntata del Serale, anche Deborah Lettieri ha espresso il proprio punto di vista e le due professoresse sono arrivate al solito litigio che orai caratterizza il loro rapporto professionale nel talent.

“Questo non è un corso di empatia e psicologia. Facciamo così da sempre, la danza è difficile. Assecondando i suoi piagnistei non le fai bene. Non è mai morto per le critiche in 25 anni. Amici è sempre stato così e se non ti sta bene puoi anche andartene“, ha sbottato la maestra Celentano con la collega.

A prendere la parola anche Elena D’Amario, la quale ha fatto i complimenti a Chiara dicendole che ha brillato. Alla fine la sfida è stata portata a casa da quest’ultima, la studentessa seguita da Alessandra. Voi chi avreste voluto che trionfasse?