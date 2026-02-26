Il giovane talento umbro conquista l’Ariston con Laguna e punta già ai Magazzini Generali di Milano

Il sipario di Sanremo si è alzato su una nuova stella della musica italiana perché Nicolò Filippucci ha finalmente conquistato il Leone d’Argento. Il diciannovenne perugino ha trionfato nella categoria Nuove Proposte durante la finale del 26 febbraio 2026 superando la bravissima e quotata collega Angelica Bove. La sua ballata intitolata Laguna ha saputo toccare le corde giuste del pubblico da casa ottenendo un consenso quasi plebiscitario attraverso il televoto nazionale.

Nicolò Filippucci, una rivincita personale

Questa vittoria ha il sapore dolcissimo di una rivincita personale dopo l’eliminazione bruciante subita durante Amici. Molti fan ricordano bene le polemiche social di un anno fa quando Nicolò dovette abbandonare il talent di Maria De Filippi a un passo dal podio. Oggi quel ragazzo che studiava medicina per diventare chirurgo sembra aver trovato la sua vera strada tra le note e i riflettori della kermesse ligure.

Adesso l’attenzione si sposta sul futuro immediato poiché il cantautore ha già annunciato il suo primo grande concerto milanese previsto per il prossimo aprile.

Dario Lessa