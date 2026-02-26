Sanremo 2026, tutte le news LIVE della terza serata minuto per minuto
Tutti i dettagli, minuto per minuto, della seconda serata del Festival di Sanremo 2026
Su Rai 1 in onda la terza serata di Sanremo 2026. Ecco il live blogging in diretta con tutte le news minuto per minuto.
Conti per questa terza serata del Festival della Canzone Italiana sarà affiancato dalla top model russa Irina Shayk nel ruolo di co-conduttrice. Accanto a Shayk, salirà sul palco anche Ubaldo Pantani, chiamato a ricoprire il ruolo di conduttore al posto di Andrea Pucci, autoesclusosi in seguito alle polemiche. L’annuncio di Pantani come co-conduttore è stato fatto nel corso della trasmissione Che tempo che fa.
Co-conduttori
Gianluca Gazzoli, Irina Shayk e Ubaldo Pantani affiancheranno Carlo Conti e Laura Pausini alla conduzione della terza serata.
Ospiti
Tra i superospiti all’Ariston Eros Ramazzotti con Alicia Keys, oltre a Virginia Raffaele e Fabio De Luigi.
In collegamento esterno si esibiranno The Kolors da Piazza Colombo e Max Pezzali dalla nave da crociera al largo di Sanremo.
