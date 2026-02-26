La coppia Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta annuncia l’arrivo del secondo figlio a poche settimane dal matrimonio celebrato in gran segreto

La famiglia di Nicolò Zaniolo si allarga ancora una volta regalandoci una splendida notizia di cronaca rosa. Il calciatore e la moglie Sara Scaperrotta hanno dato il benvenuto al loro secondo bambino, Leonardo, nato ufficialmente il 24 febbraio 2026. L’annuncio è arrivato direttamente dai canali social della coppia, scatenando immediatamente un’ondata di affetto e auguri da parte di tifosi e follower che seguono da anni le loro vicende personali.

Per i due si tratta della seconda esperienza da genitori dopo la nascita di Tommaso, primogenito della coppia venuto alla luce nel luglio del 2021. Questo nuovo lieto evento corona un periodo magico per l’attaccante e la compagna, che solo pochi giorni fa, lo scorso 4 febbraio, avevano deciso di giurarsi amore eterno unendosi in matrimonio.

Un amore ritrovato: dal tormento ai fiori d’arancio

Il legame tra Nicolò e Sara rappresenta una delle storie più discusse e appassionanti del panorama sportivo italiano. Iniziata nel lontano 2019, la loro relazione ha attraversato fasi estremamente complesse, fatte di rotture mediatiche e lunghi silenzi. Tuttavia, la tenacia del loro sentimento ha prevalso su ogni ostacolo, portandoli a una riconciliazione definitiva che ha trasformato la crisi in un progetto di vita solido e duraturo.

Il coronamento di un sogno familiare

La proposta di nozze, avvenuta nella suggestiva cornice di Firenze nel marzo 2025, aveva già lasciato intendere che la coppia fosse pronta al grande passo. La cerimonia dello scorso 4 febbraio 2026, svoltasi in forma strettamente privata, ha rappresentato il preludio perfetto per l’arrivo di Leonardo. Con la nascita del secondo figlio, Zaniolo e la Scaperrotta dimostrano di aver trovato finalmente quella stabilità familiare tanto cercata, trasformando i vecchi contrasti in una splendida realtà quotidiana fatta di amore.

