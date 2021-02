1 Le parole di Nicolò Zenga

Negli ultimi giorni, come abbiamo visto, nella casa del Grande Fratello Vip 5 è scoppiata la passione tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò, che nel mentre pare aver lasciato il suo fidanzato Giuliano. La neo coppia sta già facendo discutere gli utenti, dividendo però il web. Ad avere dei dubbi sull’attrice adesso sembrerebbe essere anche lo stesso Nicolò Zenga. Il fratello di Andrea infatti nel corso di un’ospitata a Casa Chi ha manifestato le sue perplessità su Rosalinda, ammettendo di non capire alcuni suoi comportamenti. Ma non solo. Nicolò ha anche detto la sua in merito al comportamento di Andrea, che stando alle sue parole l’avrebbe sorpreso. Ecco le sue affermazioni, riportate da Biccy:

“Lei mi mette un po’ di perplessità perché mi sembra una persona imperscrutabile, difficile capire veramente cosa pensa e cosa prova. Mi è sembrata sincera nelle manifestazioni verso Andrea, ma mi riserbo di conoscerla fuori per dare un parere definitivo. Ma non lascia trasparire molto a livello di sentimenti e di pensieri. Solitamente Andrea non è così intraprendente, ma è più timido e introverso. Le volte che l’ho visto più lanciato è perché c’è vero interesse”.

Ma non è tutto. Anche durante l’ospitata al GF Vip Party, Nicolò Zenga ha detto la sua in merito alla passione scoppiata tra Andrea e Rosalinda Cannavò, che ha lasciato perplessi anche alcuni utenti sul web:

“Non pensavo sarebbe successo. Non me l’aspettavo! Sono partiti tutti e due molto riservati, poi ci deve essere stato qualcosa che ha dato un’accelerata, uno shake a questa cosa! Conoscendo Andrea, però, sapevo che Rosalinda poteva essere il suo prototipo per capirci… O lui, magari, con il rischio di uscire a breve ha detto ‘Spingo sull’acceleratore e vediamo come và. Ha sempre agito con il garbo che lo contraddistingue, questa è una cosa da apprezzare”.

Cosa accadrà quando Andrea e Rosalinda Cannavò lasceranno la casa del Grande Fratello Vip 5? Nicolò Zenga avrà modo di ricredersi sull’attrice? Solo il tempo ce lo dirà.