1 Parla Nicolò Zenga

A Domenica Live è stata ospite non solo Rosalinda Cannavò, ma anche Nicolò Zenga, fratello di Andrea, attuale compagno dell’attrice. Nel mese di febbraio Nicolò aveva rilasciato un’intervista a Casa Chi e a GF Vip Party e in entrambe le occasioni si era detto un po’ scettico riguardo alla frequentazione tra i due (QUI LE SUE PAROLE). A distanza di tempo, il ragazzo è tornato a parlarne e l’idea sembra essere a quanto pare cambiata.

Come dicevamo, infatti, Nicolò Zenga ha rilasciato una lunga intervista a Barbara d’Urso, dove non solo ha parlato della reunion familiare con papà Walter e i suoi fratelli dopo le varie vicissitudini del passato, ma ha anche fatto riferimento alla relazione che sta vivendo suo fratello Andrea. La conduttrice, molto curiosa, ha voluto capire cosa ne pensasse.

Stando a quanto raccontato sia da Rosalinda Cannavò che da Nicolò Zenga i due si sarebbero incrociati nei corridoi dello studio, ma di aver avuto poco modo di parlare perché di fretta, ma è stato comunque un momento che entrambi hanno definito piacevole. Ecco le parole del ragazzo a tal proposito: “Guarda Barbara l’ho conosciuta proprio adesso. Non avevamo modo di vederci. Lei vive qui con Andrea, io invece tra Osimo e Roma per il mio lavoro e sono spesso in giro. Ci siamo appena incrociati”.

Ha detto con un sorriso Nicolò Zenga, che ha poi detto la prima impressione avuta dopo l’incontro con Rosalinda Cannavò: “Empaticamente mi ha fatto una bella impressione, perché vedo mio fratello felice. Sono sicuro che ci sarà modo di conoscerci meglio, poi è bellissima. Vedo Andrea felice e sono contento per lui”.

Pare dunque che Rosalinda Cannvò abbia colpito positivamente Nicolò Zenga e la sua famiglia. Vedremo come proseguirà questa conoscenza.