1 Il confronto tra Nikita Pelizon e Pamela Prati

Nel corso della diretta della precedente puntata del GF Vip 7, in uno dei video mandati in onda, gli spettatori hanno visto Nikita Pelizon in confessionale parlare di Pamela Prati. La prima ha definito la seconda “la diva dei tempi che furono“, un’espressione che non sarebbe per nulla piaciuta alla showgirl. Tanto che, dopo che Nikita ha raccontato la sua triste storia passata, lei non si è nemmeno alzata per andare a salutarla. In quell’occasione la Prati ha detto di aver avuto un attacco di mal di pancia. Il web, però, ipotizza che fosse soltanto una scusa e l’allusione l’ha fatta anche il conduttore quella sera stessa.

In queste ultime ore la Pelizon, però, ha cercato di farsi perdonare ed è andata da Pamela per un confronto. La vippona stava lavando qualcosa in cucina quando da dietro spunta l’altra che le chiede: “Posso dirti una cosa riguardo a ieri?“. Pamela afferma senza pensarci: “No, grazie. Per favore, on ho voglia di parlare. Per favore, grazie“: Nikita, a questo punto, le dice: “Va bene, non appena avrai voglia di parlare puoi venire?“. Un lungo silenzio la costringe ad allontanarsi con rassegnazione. Qui sotto il video.

Questi sono gli stessi atteggiamenti usati con Marco

Vuol dire che ancora lì dentro non hanno capito #gfvip pic.twitter.com/5kF4o1g23v — Eli; dammi due ali per volare 🦋 (@polemicaalways) October 25, 2022

In molti sul web hanno fatto un confronto tra questo atteggiamento che Pamela ha avuto con Nikita Pelizon e quello che Giovanni Ciacci ha avuto con Marco Bellavia. Facciamo un passo indietro. Il primo si era offeso perché l’altro lo aveva nominato con la seguente motivazione: “Nulla contro di lui, anzi. Sono certo che non uscirà mai, anche per la sua storia“. Ciacci a questo punto ha risposto: “Ma cosa stai dicendo?! La mia storia è come le altre, come ti permetti? Che messaggio stai mandando adesso?“.

Dopo la puntata il litigio era continuato…