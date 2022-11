1 Nikita Pelizon e Daniele Dal Moro si baciano

In queste ore a finire al centro dell’attenzione del web sono stati Nikita Pelizon e Daniele Dal Moro. Nel daytime andato in onda oggi pomeriggio su Canale 5 infatti abbiamo visto che tra i due Vipponi è scattato un inaspettato bacio! Ma andiamo con ordine e vediamo quello che è accaduto in casa. Tutto è iniziato quando i concorrenti hanno iniziato a giocare al noto “Obbligo o Verità”. Quando è toccato a Nikita e a Daniele i due hanno dovuto affrontare una penitenza e così si sono baciati in confessionale. L’accaduto naturalmente non è passato inosservato e a quel punto gli utenti sui social si sono letteralmente scatenati. In molti hanno anche tirato in ballo Elenoire Ferruzzi, e hanno immaginato la reazione che l’influencer potrebbe avere nel vedere il bacio.

Posso dire che preferisco Nikita con Daniele, che con quello che sta fuori? L’ho detto. Anche se la preferisco da sola.#gfvip #nikiters pic.twitter.com/EbOD8Puq68 — soleilandia ☀ (@sisonokevin) November 3, 2022

Mentre attendiamo di capire cosa accadrà però, rivediamo cosa è accaduto pochi giorni fa, quando sui social sono spuntati alcuni commenti che sembrerebbero appartenere alla madre di Nikita Pelizon, che a sorpresa ha criticato sua figlia. A quel punto a dire la sua è stata Jessica, sorella della modella, che ha fatto un duro sfogo:

“Devo ammettere che sono stanca di tutto questo gossip. Ho fatto tanta fatica per raggiungere l’equilibrio che ho personale e familiare, questa situazione ci ha sbattuto in un tritacarne… Da una parte ci sono mamma e papà che credono di aver fatto del loro meglio e hanno grosse difficoltà a vedere gli errori che hanno fatto e che con molta fatica avevo messo da parte perché odio vivere con rabbia e risentimento, non fa parte di me. Però hanno fatto anche molte cose buone, la vita non è solo bianco o nero.

Poi c’è Nikita che era piccola ed alcune cose le ha vissute più pesantemente senza essere capita e aiutata al momento giusto nel modo corretto, ma che con tanta fatica e nessun aiuto è arrivata dove voleva. Ora le nostre vite e tutte le cose private stanno diventando pubbliche, lei al GF ha la psicologa disponibile ogni giorno, noi qui fuori no“.

