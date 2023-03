NEWS

La lettera di Nikita Pelizon ad Antonella

L’uscita di Antonella Fiordelisi dalla Casa del Grande Fratello Vip ha lasciato senza parole tutti. Nessuno si sarebbe aspettato un responso simile al televoto e tanti la davano addirittura per vincitrice. Ma così non è stato. Nikita Pelizon, che negli ultimi tempi si è molto legata all’ormai ex vippona, poco dopo la puntata è corsa in camera per scriverle una piccola lettera.

Un gesto che Nikita Pelizon ha già fatto per Daniele Dal Moro quando quest’ultimo è stato squalificato dal gioco. Ora la concorrente ha voluto spendere due parole anche per la sua compagna d’avventura e per la bella amicizia che si è creata.

Con la promessa di rivederla presto fuori, Nikita Pelizon in un pezzetto di carta (una busta per la precisione dove di solito le vengono consegnate le sigarette) ha voluto scrivere due righe.

Con un pennarello verde, Nikita Pelizon ha lasciato andare i suoi pensieri, ringraziando la sua amica: “Scricciola. Grazie di tutto l’amore, l’affetto, sostegno, tempo, risate e bellissimi ricordi che mi hai fatto vivere. Ci siamo spese l’una per l’altra e ti voglio bene. Non era un sola ma sole contro tutti. Ci vediamo fuori. Goditi il tuo amore Edoardo e salutamelo”, si legge come ripreso dalle telecamere del Grande Fratello Vip.

Ha concluso nella lettera, che le ha lasciato in valigia e che Antonella Fiordelisi leggerà una volta che le saranno consegnate le sue cose. Insieme Nikita Pelizon si sono spesso fatte forza a vicenda. Il loro legame non è stato un fulmine a ciel sereno e spesso è stato messo in discussione dal resto del gruppo. Loro però hanno dimostrato di andare oltre.

Ciò che tanti fan si augurano adesso è di poter vedere presto Nikita Pelizon e Antonella Fiordelisi insieme e chissà, magari, realizzare quelle promesse che si erano fatte.