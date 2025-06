Da Noah Schnapp a Sasha Pieterse: tutto quello che c’è da sapere su ospiti e programma dell’Outdoor Film Festival.

Noah Schnapp ospite all’Outdooor Film Festival

Sarà Noah Schnapp, amatissima star di Stranger Things, a completare il prestigioso parterre di ospiti della terza edizione dell’Outdoor Film Festival. L’evento in programma dal 3 al 6 luglio si svolgerà nel suggestivo borgo di San Valentino Torio, in provincia di Salerno. Il Festival è diretto da Giuliano Squitieri e organizzato dall’Associazione Culturale Soffermiamoci, con Carmen Fabbrocile e Miriana Squitieri.

Noah Schnapp, diventato famoso grazie al ruolo di Will Byers nella serie cult targata Netflix, ha saputo distinguersi interpretando ruoli intensi anche al cinema, come in Waiting for Anya. Sabato 5 luglio, sarà protagonista di un incontro speciale con il pubblico: un talk in piazza condotto da Daniele Giannazzo, meglio noto come Daninseries, scrittore e creator che animerà ogni sera le conversazioni con gli ospiti principali.

Dopo il grande successo dell’edizione 2024, che ha attirato oltre 15.000 presenze e superato un milione di interazioni online, l’Outdoor Film Festival torna con un programma ancora più ricco e coinvolgente, interamente all’aperto e a ingresso gratuito. Al centro di questa edizione ci saranno i giovani, la creatività e la cultura pop contemporanea, attraverso un fitto calendario di proiezioni, masterclass, incontri e ospiti di rilievo nazionale e internazionale.

Ma come si svolge il tutto e chi sono gli ospiti oltre a Noah Schnapp? Nei giorni indicat, a partire dalle 18:00, il Red Carpet di Viale Unità d’Italia sarà il cuore pulsante del festival. Un luogo d’incontro con i protagonisti del cinema e delle serie tv, perfetto per foto, autografi e momenti di condivisione. Da non perdere anche le proiezioni nella postazione JUR-OFF, gestita da una giovane giuria tra i 17 e i 35 anni. Questi si confronteranno con registi e interpreti dei corti e dei lungometraggi in gara.

Il programma completo

La giornata inaugurale, giovedì 3 luglio, vedrà protagonista Sasha Pieterse, l’indimenticabile Alison di Pretty Little Liars, che si racconterà sul palco principale nella Villa Comunale. Con lei anche gli attori Cristiana Dell’Anna e Arturo Muselli, in una serata condotta da Alfio Battaglia. Nel pomeriggio, spazio al regista Ludovico De Martino (Skam Italia, Mare Fuori, La Belva, I Viaggiatori). Lui guiderà la prima masterclass sulla sceneggiatura nell’ambito del percorso “Dal foglio allo schermo”. Il tutto in collaborazione con l’Università degli Studi di Salerno.

Venerdì 4 luglio riflettori puntati su Tyler Posey. Il protagonista della storica Teen Wolf, incontrerà il pubblico per un talk sulla sua carriera e riceverà il Taurus Award. Nella stessa serata saliranno sul palco anche la comica e influencer Valeria Angione. Poi atteso l’attore Luigi Bruno (Adorazione) e vari ospiti dei momenti pomeridiani, tra cui Luca Turco, Mirko Cannella, Daria D’Antonio, Mattia Cantore D’Amore. Ma anche una masterclass dedicata alla produzione a cura di Tiziano Russo e Daniele Urciuolo.

Alcuni ospiti di Outdoor Film Festival – Locandina

Sabato 5 luglio, oltre all’attesissima presenza di Noah Schnapp, ci sarà una masterclass del celebre direttore della fotografia Fabian Wagner (Game of Thrones, House of the Dragon, Sherlock), dedicata al percorso completo “Dal foglio allo schermo”. In serata, saliranno sul palco anche Sara Lazzaro (DOC – Nelle tue mani) e i giovani talenti Sebastiano Pigazzi e Luca Melucci.

La giornata conclusiva, domenica 6 luglio, vedrà protagonista Asa Butterfield, volto iconico di Sex Education, Hugo Cabret e Il bambino col pigiama a righe, che incontrerà in esclusiva la giuria giovani per parlare di cinema contemporaneo. A seguire, riceverà anche lui il prestigioso Taurus Award sul palco principale. Chiuderà la serata la carismatica Beatrice Luzzi, amata opinionista televisiva, che parteciperà alla cerimonia di premiazione delle opere in concorso.

In gara quest’anno 4 lungometraggi all’Outdoor Film Festival. Per la precisione: Animale Humano, Un giorno d’estate, Dreams, Vena. Tra gli altri anche 6 cortometraggi: Shangai, Pinocchio Reborn, Miss Postura, Il re del panino, Love and Chewing Gum, Laddove Manchi, selezionati da due giurie di qualità. A guidare quella dei lungometraggi è Cedric Succivalli, esperto internazionale di cinema, mentre la giuria dei corti è presieduta dalla pluripremiata Daria D’Antonio. I premi saranno assegnati anche dalla giuria dei giovani, che decreterà miglior film, corto, regia, attore, attrice e fotografia.

Durante le giornate del festival, il pubblico potrà incontrare molti dei protagonisti delle opere selezionate, come Nunzia Schiano ed Eleonora Gaggero.

L’immagine simbolo dell’edizione 2025 è un potente salto nel vuoto tra due pareti rocciose: un gesto sospeso nel tempo che rappresenta il coraggio di agire, di superare i propri limiti e scegliere di lasciare il segno. È un invito a fare la differenza, con la propria voce e la propria visione.

Outdoor Film Festival è realizzato con il supporto del Comune di San Valentino Torio, della Fondazione Banco di Napoli, della Film Commission Regione Campania, e gode del patrocinio della Regione Campania e della Provincia di Salerno. Partner dell’iniziativa anche il 3C LAB dell’Università di Salerno e numerosi sponsor privati tra cui Solania, Gerli, San Giorgio Spa, Fidepa SRL, Caffè Trucillo, Villa Rosalia, Cantine Corvino e molti altri.