Anche quest’anno Nonna Adele è tornata a mettere le mani in pasta. La celebre tiktoker però stavolta ha deciso di donare più di 40 casatielli alle donne malate oncologiche in memoria di sua figlia, venuta a mancare pochi mesi fa.

Il bellissimo gesto di Nonna Adele

Chi fa parte del mondo di TikTok conoscenza senza dubbio bene Nonna Adele. La tiktoker partenopea è infatti una vera star sulla piattaforma e come ogni anno, nel periodo della Pasqua, torna al centro dell’attenzione. L’influencer è diventata nota ai più per i video in cui la vediamo impastare chili e chili di farina, insieme a salumi e formaggi, per preparare i casatielli, i tradizionali lievitati salati che fanno parte della cucina napoletana, tipici del periodo pasquale.

Anche quest’anno dunque Adele è tornata a mettere le mani in pasta e in rete sono già diventati virali le clip in cui la vediamo mentre si dà da fare in cucina. Stavolta però la tiktoker ha fatto commuovere tutto il web, con un gesto che non è passato inosservato. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Come forse di certo qualcuno saprà, solo pochi mesi fa Nonna Adele ha perso sua figlia, di soli 45 anni, venuta a mancare a seguito di una brutta malattia. L’influencer partenopea così, con una forza incredibile, ha deciso di impastare ben 24 chili di farina per sfornare più di 40 casatielli da donare alle donne malate oncologiche.

Il bellissimo gesto naturalmente ha emozionato tutti gli utenti e sui social in molti si sono complimentati con la tiktoker, che ancora una volta ha conquistato il web.