In queste ore a essere presa di mira sui social è stata un’ex fidanzata di Manuel Bortuzzo, che tuttavia scende in difesa del campione olimpico.

Parla l’ex fidanzata di Manuel Bortuzzo

In queste settimane uno dei protagonisti della cronaca italiana è di certo Manuel Bortuzzo. Il campione olimpico ha infatti denunciato la sua ex fidanzata Lulù Selassié per stalking e così la Principessa è stata condannata a 1 anno e 8 mesi. L’ex Vippona e le sue sorelle tuttavia hanno iniziato a raccontare la loro versione dei fatti ed è così emersa una storia completamente diversa da quella svelata dal nuotatore. I social intanto si sono divisi e mentre c’è chi si è schierato con il campione, tanti altri hanno preso le parti di Lulù.

In queste ore nel mentre a tornare al centro dell’attenzione è stata anche Costanza Di Stefano, ex fidanzata di Manuel Bortuzzo. Un utente anonimo infatti ha commentato un recente post della giovane donna affermando: “Brava, ti sei salvata da Bortuzzo”. A quel punto Costanza, che in questo periodo è stata sommersa da commenti contro il suo ex compagno, ha deciso di intervenire per la prima volta, prendendo le parti di Manuel. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Io a Manuel voglio bene. Sono stata bene mentre eravamo insieme e non ho niente contro di lui. Vi chiedo però la gentilezza di smettere di commentare ogni mio video con cose che parlano solo ed esclusivamente di Manuel. La nostra relazione è finita e ci sono dei motivi, che non rivelerò mai. […] Inutile che mi dici che mi sono salvata, non ho nessun problema con lui”.

Nel mentre Manuel Bortuzzo in queste settimane ha scelto la via del silenzio e al momento non sembrerebbe essere intenzionato a intervenire. Naturalmente però Novella è a disposizione del campione qualora volesse rilasciare delle dichiarazioni.