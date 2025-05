Alessia sceglie Trigno come più meritevole di restare ad Amici 24 ed esclude Chiara

Gli allievi di Amici 24 sono stati chiamati a votare chi secondo loro, tra Trigno e Chiara, è più meritevole di restare nella scuola. La scelta di Alessia ha sorpreso.

Per Alessia tra Trigno e Chiara dovrebbe rimanere Trigno ad Amici 24

Nel daytime di Amici 24 andato in onda oggi, gli allievi sono stati messi di fronte a una scelta difficile. Hanno dovuto votare chi, tra Trigno e Chiara, secondo loro merita di più di rimanere ancora nella scuola.

Un momento carico di tensione e sentimenti contrastanti, in cui ciascun concorrente ha dovuto prendere una mela e depositarla in uno dei due cestini, contrassegnati con il volto dei due compagni in bilico.

Il verdetto finale ha visto prevalere Trigno con quattro voti, contro i due ricevuti da Chiara. Una decisione che ha subito acceso la curiosità dei diretti interessati. Chiara ha ipotizzato che le due mele a suo favore fossero state messe da Daniele e Alessia.

Tuttavia, è stata proprio Alessia a smentire, ammettendo di aver votato per Trigno. L’altra sostenitrice di Chiara si è rivelata essere Antonia. Quest’ultima ha motivato la propria scelta dicendo che, a detta sua, Chiara balla meglio di quanto Trigno canti.

Alessia ha spiegato la sua decisione in modo pacato e chiaro: “Era una scelta difficile perché vi reputo entrambi molto bravi. Trigno è stata un po’ una scoperta e secondo me se andasse avanti potrebbe sempre stupirci. Ovviamente vorrei che lo continuassi anche tu, però siamo messi davanti a una scelta”.

Successivamente, Alessia e Chiara si sono confrontate in un momento privato, durante il quale Chiara ha dichiarato di non essere rimasta male per l’esito della votazione.

Ai ragazzi è stato chiesto di rispondere alla domanda "Chi tra Chiara e TRIGNO merita di rimanere in gara?" e… #Amici24 pic.twitter.com/EGWRtDm2yC — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) May 2, 2025

Tuttavia, questa apparente serenità non ha trovato eco tra i fan del programma, che sui social hanno criticato duramente la decisione di Alessia. Molti telespettatori hanno infatti trovato ingiusto che Chiara, considerata una delle ballerine più meritevoli, non abbia ricevuto il sostegno sperato da chi sembrava essere sua alleata.

Dal momento che la registrazione della nuova puntata di Amici 24 si è tenuta ieri pomeriggio, sappiamo già, in realtà, chi tra Trigno e Chiara continuerà il proprio percorso nel programma. Sabato sera scopriremo, poi, chi altro sarà eliminato.