Novak Djokovic tra il pubblico delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026: il tennista è pazzo della performance di Ilia Malinin.

La reazione di Novak Djokovic diventa virale

Novak Djokovic è arrivato in Italia per godersi le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Il tennista serbo, reduce dalla finale degli Australian Open 2026, dove ha battuto Jannik Sinner ma è stato sconfitto da Carlos Alcaraz, in questi giorni è atterrato a Milano per assistere ad alcune gare dei Giochi.

Dopo aver già preso parte alla Cerimonia di Apertura, che si è tenuta allo Stadio San Siro, Djokovic è arrivato alla Milano Ice Skating Arena di Assago per godersi la gara di pattinaggio. Nel corso del match, il campione è stato inquadrato diverse volte mentre esultava per le mozzafiato performance degli atleti. A conquistare il tennista è stata però un’esibizione in particolare.

Parliamo di quella del pattinatore Ilia Malinin, che lasciato il web intero a bocca aperta. Il campione ha infatti eseguito ben cinque salti quadrupli e il salto mortale all’indietro su un solo piede, sbalordendo il pubblico e i presenti all’interno dell’arena. Dopo la performance, non è tardata ad arrivare la reazione di Djokovic, che si è alzato in piedi, mettendosi le mani tra i capelli per lo stupore.

Nole Djokovic totalmente in estasi per l’esibizione di Ilia Malinin pic.twitter.com/lGtERz0wC1 — Eurosport IT (@Eurosport_IT) February 8, 2026

Una volta terminata la gara, Ilia Malinin ha dichiarato in un’intervista di aver adocchiato Novak Djokovic tra il pubblico. Il pattinatore, commentando la reazione del tennista alla sua performance alle Olimpiadi, ha poi affermato emozionato:

«Ho visto Djokovic. È stato incredibile. Ho sentito dire che dopo aver eseguito il mio salto mortale all’indietro, lui aveva le mani in testa. È un momento irripetibile, sono assolutamente sbalordito».

