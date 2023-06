Premio Novella 2000 Virgo TV Award: la nuova data dell’evento

NEWS

Redazione | 21 Giugno 2023

TV Award: nuovo appuntamento

È finalmente giunto il momento di scoprire chi si è aggiudicato l’ambito premio Novella 2000 Virgo TV Award, organizzato da Star’s Management per la terza edizione consecutiva.

La premiazione avrà luogo il 3 luglio 2023 a Legnano (MI), nell’affascinante cornice di Villa ReNoir. La nuova data arriva dopo il rinvio dell’evento in rispetto alla recente scomparsa di Silvio Berlusconi.

Come già annunciato nelle settimane scorse, dopo più di un mese di tempo per votare con preferenze raccolte sia qui, in Rete, sia attraverso la versione cartacea di Novella, la manifestazione vedrà le star della tivù, della fiction e dell’informazione salire sul palco per impugnare la statuetta del TV Award.

L’evento sarà condotto da Beppe Convertini, reduce dalla conferma della sua Linea Verde anche per la prossima stagione televisiva. Accanto a lui anche il direttore di Novella 2000, Roberto Alessi, che supervisionerà l’intero gala.

Tutt’intorno, invece, gli amici del nostro settimanale, i personaggi più illustri e conosciuti dello spettacolo e coloro che sono riusciti a spuntarla nelle categorie per le quali erano candidati.

I videomessaggi dei vincitori

Tra chi ha già saputo di aver vinto il Novella 2000 Virgo TV Award ci sono Amadeus con il Festival di Sanremo, Bruno Vespa con Porta a Porta, Michele Guardì con I Fatti Vostri, e Gianni Ippoliti con la sua rassegna stampa nel programma Uno Mattina… in Famiglia.

I loro messaggi di ringraziamento, giunti in redazione, sono sul nostro canale Instagram e anche qui sotto. Ecco che cosa ci hanno detto i vincitori, e soprattutto con che stato d’animo hanno appreso di avercela fatta.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Novella 2000 (@novella2000_official)

Oltre all’euforia per la vittoria, i vincitori hanno espresso la loro gratitudine per la grande quantità di voti ottenuti.

In effetti, a inorgoglire Novella come tutta l’organizzazione del premio sono soprattutto le centinaia di migliaia di preferenze ottenute grazie ai nostri sondaggi online e cartacei. Una conferma del successo dell’evento (giunto quest’anno alla terza edizione) e specialmente dell’assoluta e larga trasversalità di Novella.