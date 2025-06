In una recente intervista, Nunzio Stancampiano ha ricordato quella volta in cui insultò la redazione di Amici di Maria De Filippi. Ecco le dichiarazioni del ballerino.

Le parole di Nunzio Stancampiano

Uno dei protagonisti di Amici 21 è stato senza dubbio Nunzio Stancampiano. Come in molti ricorderanno, il ballerino di latino fin da subito è finito al centro dell’attenzione mediatica per via dei ripetuti scontri con Alessandra Celentano. Quest’anno, a sorpresa, il giovane artista è tornato in tv ed è entrato nel cast de L’Isola dei Famosi. Tuttavia dopo una manciata di giorni dall’inizio del reality show Nunzio ha deciso di ritirarsi e così ha fatto ritorno in Italia, mettendo un punto alla sua esperienza in Honduras. Nelle ultime ore intanto è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha riportato l’ex allievo di Raimondo Todaro al centro dell’attenzione.

Tutto è iniziato quando Nunzio Stancampiano è stato ospite del podcast House of Malta. Nel corso della chiacchierata il ballerino ha naturalmente parlato della sua esperienza ad Amici e ha raccontato di quella volta in cui insultò la redazione del talent show. Subito dopo i provini infatti un membro della produzione richiamò Nunzio, ma la sua reazione non fu delle migliori. Ecco cosa ha raccontato:

“Questa cosa non la sa nessuno. Io ero in macchina, c’era un traffico fuori dal normale, mi chiamano con lo sconosciuto. Io solitamente non rispondo mai, però non avevo nulla da fare e rispondo. Mi dicono che mi stavano chiamando da Amici e che volevano ripropormi. Io, maliziosamente, ho pensato che mi stessero facendo uno scherzo e a questa persona gliene ho dette di tutti i colori. Al che poi ho detto che avevo il numero di una ragazza della redazione e ho detto di farmi chiamare da lei. Dopo due minuti mi chiamano”.

L’aneddoto raccontato da Nunzio Stancampiano ha naturalmente fatto sorridere il web e sui social non sono mancati i commenti degli utenti.