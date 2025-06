Stando ai rumor Temptation Island Winter potrebbe arrivare in TV dopo la versione estiva

Il celebre reality dei falò potrebbe avere una versione invernale: Temptation Island Winter è al centro delle ultime indiscrezioni. Il programma condotto da Filippo Bisciglia pare possa avere un ritorno imminente nel periodo autunnale. Quando comincia e dove guardarlo? Ecco tutte le informazioni utili.

Quando inizia Temptation Island Winter

Dopo la storica versione classica, Mediaset potrebbe proporre sul piccolo schermo Temptation Island Winter. Quando inizia? Stando ai rumor riportati da Amedeo Venza pare sia prevista una versione del reality delle tentazioni a settembre, nonostante una prima smentita.

Le puntate di Temptation Island

Il numero di puntate di Temptation Island Winter? Non vi è certezza a oggi ma potrebbero essere dalle 6 alle 7 puntate totali, compreso il “mese dopo”.

Chi presenta Temptation Island Winter

Salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, semmai dovesse esserci Temptation Island è più che possibile che chi presenta sarà ancora una volta Filippo Bisciglia. Dunque potrebbe e dovrebbe essere lui il conduttore del reality televisivo.

Le coppie di Temptation

Non sappiamo chi sono e quante sono le coppie di Temptation Island, ma se come in questa edizione è possibile si tratti di almeno 7 coppie di protagonisti.

La location di Temptation Island Winter

Dato che si tratta di un’edizione autunnale (si parla di settembre come detto) non è escluso che Temptation Island possa avere una location adatta al periodo e non più la spiaggia com’è solito proporre.

Semmai dovesse essere la spiaggia, però, visto il cambio dalla Sardegna alla Calabria, potrebbe essere utilizzato il medesimo resort.

Ma di questo avremo conferma se sarà o meno ufficializzata e resa nota l’edizione.

Casting e iscrizioni di Temptation

Per candidarsi ai casting di Temptation Island è necessario registrarsi. Come fare? È sufficiente accedere al sito di Witty TV e seguire passo dopo passo le istruzioni riportate.

Chiaramente ora le iscrizioni sono ancora chiuse, ma semmai dovesse esserci davvero un’edizione, sarà sicuramente questa la prassi.

Dove vederlo Temptation Island Winter in TV e streaming

Vi state chiedendo dove vederlo in TV e in streaming Temptation Island Winter?

Il programma andrà in onda in diretta su Canale 5, ma sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity, accessibile tramite sito web, applicazione o smart TV.

Che si tratti della diretta o delle repliche, contenuti extra saranno fruibili anche su WittyTV. Inoltre, i profili social ufficiali del programma offriranno una copertura ampia con clip esclusive, anticipazioni e momenti salienti di Temptation Island.