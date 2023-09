NEWS

Vincenzo Chianese | 1 Settembre 2023

La reazione di Nunzio Stancampiano

In queste settimane si è a lungo discusso di Nunzio Stancampiano e di Cosmary Fasanelli. Come è noto, circa un anno fa i due ex protagonisti di Amici 21 hanno dato il via a una chiacchierata relazione, finendo al centro dell’attenzione mediatica. In questi mesi così la coppia si è mostrata spesso sui social complice e innamorata, tuttavia da qualche tempo le cose hanno smesso di funzionare. Di recente infatti si è parlato di crisi per Nunzio e Cosmary, e nonostante il ballerino abbia tentato in ogni modo di riconquistare la sua compagna, sembrerebbe che la relazione sia giunta al capolinea. Poche ore fa infatti la Fasanelli ha annunciato sui social la rottura con Stancampiano, rivelando i motivi che hanno portato alla separazione. Queste le sue parole in merito:

“Penso che in minima parte io debba dare una spiegazione. In minima parte perché io sui social vi ho sempre e solo mostrato il bello. Quindi non è dovuto che io debba parlare del brutto, come non ne ho parlato fino a oggi. Però ci tengo a precisare che mi dissocio da qualsiasi voce che è uscita. Io e Nunzio ci siamo lasciati per differenze caratteriali. Penso sia normale a vent’anni, a un certo punto, capire e prendere una decisione. Voglio dire, non c’è bisogno di farne un dramma. Quindi vi invito a rispettare la nostra decisione. Di rispettare me e lui, quindi non insultare. La mia storia è finita e non vorrei parlarne più”.

La notizia della rottura tra Nunzio Stancampiano e Cosmary Fasanelli in queste ore ha fatto discutere il web. Sui social nel mentre è arrivata la reazione del ballerino, che ha deciso di rompere per la prima volta il silenzio. Postando nelle sue storie un articolo di Isa&Chia, in cui si parla dell’annuncio fatto da Cosmary, Nunzio ha fatto intendere che a breve darà la sua versione dei fatti su quanto accaduto e che rivelerà la sua verità. Stancampiano infatti ha affermato semplicemente: “Ci sentiamo mercoledì”.

Cosa rivelerà dunque Nunzio nei prossimi giorni? Non resta che attendere per scoprirlo.