Questa sera, durante la diretta della seconda puntata di Temptation Island, il pubblico ha scoperto che il reality tonerà molto presto su Canale 5.

Temptation Island torna a settembre

A fine giugno, a un anno di distanza dall’ultima edizione, ha avuto inizio Temptation Island con tante nuove coppie. Tutte loro hanno la propria storia e qualcosa da dire, tenteranno di risolvere i propri problemi attraversando un viaggio nei sentimenti e diverse difficoltà. Come finiranno le loro storie? Riusciranno Lino e Alessia a fare pace lasciandosi alle spalle la tentatrice Maika? E come andrà tra Martina e Raul nonostante le varie segnalazioni che girano sul web?

Lo scopriremo solo nelle prossime settimane ed entro fine luglio conosceremo la verità. Tuttavia l’avventura per Filippo Bisciglia quest’anno non termina qui perché a quanto pare è stata confermata la nuova edizione nel mese di settembre 2024. L’annuncio ha avuto luogo proprio questa sera nel corso della seconda puntata e poi sui profili social del reality:

“Attenzione: a settembre Temptation Island raddoppia! Per partecipare alla prossima edizione iscrivetevi su Wittytv.it o chiamate lo 06.3721721”.

Ovviamente le registrazioni inizieranno più avanti e anche le coppie verranno annunciare solo nel mese di settembre. Questo autunno sarà molto pieno per i fan dei reality di Canale 5 in quanto, oltre a Temptation, andrà in onda anche il Grande Fratello (forse due volte a settimana). I due programmi di punta di Mediaset potrebbero venire trasmessi nello stesso periodo, ma al momento non abbiamo una data precisa per nessuno delle due trasmissioni.