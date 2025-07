Secondo quanto riportato da Deianira Marzano su Instagram, Shaila Gatta starebbe frequentando un noto calciatore di Serie A. Le segnalazioni parlano di una vicinanza sempre più stretta tra i due. Al momento, nessuna conferma ufficiale.

Shaila Gatta, flirt con un noto giocatore di Serie A?

Sembra che il cuore di Shaila Gatta, nota per essere stata velina a Striscia la Notizia e concorrente del Grande Fratello, stia battendo per qualcuno di nuovo. Secondo le ultime indiscrezioni, l’ex ballerina potrebbe avere una frequentazione con un giovane e affermato calciatore di Serie A. La voce è stata lanciata nelle scorse ore da Deianira Marzano, influencer e popolare commentatrice di gossip su Instagram.

La Marzano ha condiviso nelle sue storie alcuni messaggi ricevuti da follower che parlano di un possibile flirt in corso. “Shaila Gatta si sta frequentando con un noto calciatore”, avrebbe scritto una fonte anonima. Altri utenti sarebbero stati più precisi, accennando al fatto che i due starebbero trascorrendo del tempo insieme proprio in questi giorni. Sebbene l’influencer inizialmente si sia mostrata cauta, un successivo messaggio sembra averla messa in dubbio: “Secondo me è amico del suo manager”, avrebbe aggiunto un’altra segnalazione, lasciando intendere che la frequentazione possa avere anche basi più personali.

Il calciatore in questione, ovvero Riccardo Sottil, è nato nel 1999 e attualmente è tornato alla Fiorentina dopo aver terminato un’esperienza in prestito al Milan senza però essere stato riscattato. I più attenti hanno ipotizzato l’identità del giovane sportivo, ma al momento non ci sono conferme ufficiali.

Né Shaila Gatta né Riccardo Sottil non hanno rilasciato dichiarazioni pubbliche e sui loro profili social non compaiono indizi diretti al momento. Magari potrebbe trattarsi semplicemente di una conoscenza amichevole e non c’è alcun interesse amoroso come alcuni pensano. Staremo a vedere se i due decideranno di fare chiarezza o uscire allo scoperto.