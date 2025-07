Ci siamo! Ecco tutte le anticipazioni della seconda puntata di Temptation Island, in programma il 10 luglio 2025.

Anticipazioni Temptation Island seconda puntata 10 luglio

La prima puntata di Temptation Island ci ha già riservato dei colpi di scena, ma cosa succederà nella seconda? Sono già emerse le prime anticipazioni, che ovviamente hanno attirato l’attenzione del pubblico.

Volete sapere cosa succede la prossima settimana a Temptation Island? Durante il prossimo episodio vedremo come procede il viaggio nei sentimenti delle coppie dopo averle conosciute e avere scoperto chi sono i single e le single con le quali avranno modo di conoscersi.

Protagonisti della prima puntata Valentina e Antonio così come Alessio e Sonia. Quest’ultima dopo aver scoperto le parole del fidanzato si è detta molto delusa. Ha peraltro chiesto il falò di confronto immediato e durante la serata è successo l’impensabile e si è verificata una cosa mai accaduta prima.

Durante la seconda puntata di Temptation Island scopriremo che il viaggio nei sentimenti per Sonia e Alessio non è finito qui! Tra dubbi e colpi di scena, nuovi avvicinamenti e non solo, scopriremo il percorso delle coppie. Dalle immagini si è visto Antonio piuttosto arrabbiato, un altro possibile falò in arrivo e qualcuno che preso dalla rabbia rovescia un tavolo.

Le coppie di Temptation 2025

Ricordiamo chi sono tutte le coppie di Temptation Island 2025: Alessio e Sonia M; Simone e Sonia B; Valentina e Antonio e Maria Concetta e Angelo, Valerio e Sarah, Lucia e Rosario, Marco e Denise.

Ogni coppia sarà messa alla prova da tentatori e tentatrici.

Chi è il conduttore di Temptation? Alla guida del format c’è sempre Filippo Bisciglia, voce narrante del programma che ci guiderà nel corso delle puntate.

Quando va in onda Temptation e quante puntate sono

In TV quando va in onda Temptation Island e quante puntate sono? Il reality delle tentazioni va in onda, salvo imprevisti, il giovedì in prima serata.

Per quel che riguarda le puntate, invece, dovrebbero essere all’incirca sette episodi totali.

Dove vedere Temptation Island in TV e streaming

Naturalmente, è utile ricordare dove seguire Temptation Island 2025 sia in televisione che online. Come già accennato, il programma va in onda ogni giovedì su Canale 5, ed è disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity e Witty TV.

Entrambe le piattaforme offrono accesso sia tramite sito web che tramite app, consentendo – previa registrazione o login – di guardare la puntata in diretta oppure di rivedere i momenti preferiti in qualsiasi momento.

